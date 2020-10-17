Надя Дорофєєва та Позитив проговорилися про інтимне: ми ділимося абсолютно всім

Артисти зробили пікантне зізнання

Надя Дорофєєва та Олексій Завгодний "Позитив" з гурту "Время и Стекло" вже давно зізналися, що колись були закохані, і навіть якийсь час ходили на побачення, але це було ще до створення колективу. Зараз кожен з них щасливий у шлюбі, але шанувальники наполегливо продовжують приписувати артистам роман. Надя і Льоша все активно заперечують, але зізнаються, що вони дуже близькі.

В інтерв'ю програмі "Слава+" на YouTube-каналі "Люкс ФМ" артисти відповіли на провокаційне питання, чи обговорюють вони між собою питання сексу.

"Ми взагалі любимо поговорити на цю тему. Ми навіть на заправці купили книгу і читали своєму балету. Вони молодші нас. І ми розповідали, як жінці зробити приємно, наприклад. І хлопці здивувалися", - з посмішкою згадала співачка. "Ми давали лекцію від старших", - уточнив Позитив.

Надя Дорофееваи Позитив хоч і не пара, але дуже близькі (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ми один з одним ділимося всім, абсолютно всім", - пізніше додала співачка.

Позитив же зізнався, що задивлявся на п'яту точку своєї колеги. Також артисти уточнили, що для них є нормою зберігати особисті секрети один одного.

На початку кар'єри Надя і Льоша всіляко натякали, що їх пов'язують романтичні стосунки. Артисти пояснили, чому приховували, що вони не пара.

"У нас не було ніколи це в контракті. Але десь колись ми могли це робити – ми приховували стосунки", - зізнався Олексій.

"Ми приймали це близько до серця – у кожного з нас були стосунки. І ми злилися дуже сильно. Але тоді було якесь дурне правило шоу-бізнесу, що так треба робити. Але ми переламали це правило", - зазначила Надя.

Нагадаємо, що раніше Володимир Дантес зізнався в зрадах і розповів про довіру в сім'ї.