Без макіяжу і з розпатланим волоссям: Анна Різатдінова щиро розповіла про ціну своїх перемог

Анна Різатдінова останнім часом пізнала силу чоловічої любові: вона нарешті відчула себе маленькою дівчинкою в обіймах нового обранця - Сергія Мельника і помітно розцвіла. Не так давно з'ясувалося, що їх звело їх разом шоу "Танці з зірками", до якого закохані навіть не були знайомі.

На публіці Анна виглядає чудово і блищить красою: укладка, макіяж, шикарні вбрання, а от яка вона на тренуваннях? Таке рідко побачиш! У своєму мікроблозі Анна зробила зворушливий пост - і розповіла, якою ціною дістаються перемоги. На фото, яке запостила зірка, вона сидить в костюмі для тренувань, без укладання і без макіяжу - фоловерів в захваті від щирості і відкритості своєї улюблениці.

Ганна Різатдінова розповіла про ціну перемоги (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

"Челлендж #мойпутькмедали набирає обертів! Розповім про перші нагороди. Моя перша значуща медаль була на чемпіонаті України між юніорами. Я зайняла 3-е місце, хоч і виступала з дівчатками, які були старші на рік. Саме цю медаль пам'ятаю дуже добре. Тому що це був абсолютно новий для мене рівень.

Ця перемога дуже сильно надихнула. Коли ти маленька дівчинка, яка просто любить займатися гімнастикою, і приїжджаєш на чемпіонат України, займаєш призове місце -це дуже сильно мотивує. Але головне - не розслабитися, а направити енергію в потрібне русло.

Але всі медалі для мене однаково цінні. Кожна з них особлива. У мене є кімната слави, про яку я завжди мріяла. Там всі кубки, медалі. Я зберігаю плакати фанатів з побажаннями, фотографії. Спасибі величезне всім.

Але невдачі теж мотивують. Це завжди був золотий пендель. На першій стадії невдачі, коли я погано виступила на змаганнях, звичайно ж, хочеться все кинути. Друга стадія - прийняття. Третя - аналіз. І четверта - розуміння, що тобі потрібно ще більше працювати.

Спочатку я дуже засмутилася, коли були невдачі. Мені здавалося, що це кінець світу, хоча це було далеко не так. І зараз, оглядаючись назад, я розумію, що багато речей можна було набагато спокійніше реагувати. Невдачі — це частина шляху. Але мені цього ніхто не пояснив. І кожну невдачу я пропускала через себе, так що втратила багато нервів і здоров'я.

А ось ближче до другої Олімпіади я навіть почала чекати невдач, тому що розуміла: після великого провалу обов'язково буде зліт. Це життя. І коли все йшло рівно сильно, мене це починало насторожувати. А от коли відбувалася якась невдача, я думала: "Клас! Далі мене чекає щось особливе". Потрібно розуміти, що і в спорті, і в житті: чим більше тебе спочатку не розуміють, засуджують, тим яскравіше далі буде твій шлях", - розповіла Ганна.

Нагадаємо, що Анна Різатдінова дала цінну пораду матусям.