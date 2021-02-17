Без макіяжу і укладки: Емілі Ратаковскі показала "чесне" фото відразу після душу

Емілі Ратаковскі всі звикли бачити у бездоганних образах. Навіть на прогулянку модель, актриса і бізнесвумен намагається продумати вбрання до дрібниць, а також зробити макіяж і уклададку. А як виглядає одна з найбільш спокусливих дівчат планети відразу після душу? На це питання відповіла сама Емілі, поділившись "чесним" і вельми гарячим відео.

Модель запостила в свої Instagram-сторіз короткий ролик, на якому позує відразу після душа, без косметики, укладок і практично гола .

Майбутня мама постала перед фоловерами з мокрим волоссям і чистим обличчям. Емілі, яка обожнює додавати гарячу нотку у все, що робить, спустила халат так, що її розкішні груди практично повністю оголилися. Виглядає вона просто, але неймовірно спокусливо!

Емілі Ратаковскі відразу після душу (фото: скрін instagram.com/emrata)

Раніше, до речі, Емілі Ратаковскі ділилася кадрами з вечірки бейбі шауер, яка відбулася в минулі вихідні. До речі, такі заходи влаштовують не пізніше, ніж за 6 тижнів до майбутніх пологів. Так що Ратаковскі зі своїм чоловіком Себастьяном вже зовсім скоро стануть батьками.