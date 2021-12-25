Макс Барських блиснув яскравими образами і висловився про кардинальні зміни в кар'єрі (фото)

Сам же співак зазначає, що пісня "Just Fly" - сингл-рекордсмен - зіграла в його творчій кар'єрі дуже важливу роль.

Макс Барських в образах для кліпу на пісню "Just Fly" (фото: прес-служба співака)

У недавньому інтерв'ю британському виданню Wonderland Барських зізнався, що після прем'єри треку в його кар'єрі та звучанні відбулися кардинальні зміни.

Так, нині він надихається музикою 1950-х - 1960-х років, чистотою і романтикою тієї епохи, і прагне передати схожі відчуття слухачам у своїй новій творчості. А саме - "тільки високі та позитивні вібрації".

Перший за довгий час англомовний трек "Just Fly" і став предметом інтересу міжнародного ЗМІ. На сторінках видання також вийшли фото артиста в тих образах, в яких він був у кліпі.

Макс Барських продемонстрував яскраві образи (фото: прес-служба співака)

Ще одним важливим фактором, який вплинув на творчу складову його життя, Макс виділив карантин. Співак розповів, що його продуктивність не постраждала, але пандемія підштовхнула його багато переосмислити.

"У мене з'явилося більше вільного часу, який я провів зі своєю сім'єю і близькими, а також у надихаючих подорожах. Змінилася тематика моїх пісень, відбулася переоцінка цінностей. Я перестав поспішати та навчився бути в моменті "зараз", насолоджуватися тим, що мене оточує", - пояснив артист.

Макс Барських намагався передати "переосмислену" стилістику минулих років (фото: прес-служба співака)

Згадуючи про початок свого творчого шляху, Барських розповів, що стартувало все з покупки в 12 років диска з програмним забезпеченням для створення музики на комп'ютері, і вже через рік він написав свою найпершу пісню.

Що стосується історії появи хіта "Just Fly", то композиція була придумана ще у 2014-му році. Відома авіакомпанія запросила Макса створити для них саундтрек, але колаборація тоді не відбулася, і пісня на роки залишилася в папці з невиданим матеріалом.

Макс Барських показав барвисті образи (фото: прес-служба співака)

7 років потому інший великий авіаперевізник прийшов до Барських зі схожим запитом, і так музикант "вдихнув у "Just Fly" нове життя". За щасливим збігом, цей трек і запустив ланцюжок змін в настрої та творчості Макса: він скасував випуск раніше записаного альбому, щоб сісти за написання кардинально нового матеріалу.

Відео: Макс Барських - Just Fly