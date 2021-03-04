Макс Барських показав "постільні" фото з російською зіркою

Сам сюжет кліпу, до речі, продиктований рядком з пісні "Bestseller": "Это искусство - не прятать чувства, тебя любить у целого мира на глазах".

"Наша історія просякнута сучасними тенденціями в суспільстві. Люди все більше віддаляються від реальності, більше половини часу доби проводять в соцмережах, заводять там знайомства і підвищують свій соціальний статус. "Bestseller" - це історія про самотність у стилі кіберпанк", - описує головну ідею Макс Барських.

Цікаво, що підготовка до зйомок зайняла більше чотирьох місяців, а загальна вартість кліпу перевищила... 200 тис. доларів. При цьому, за словами Барських, артисти з нуля вчилися новій пластиці і займалися з хореографом, відрепетирували безліч мізансцен і трюків без дублерів.

"На майданчику ми підтримували один одного, трохи змагалися, кожен працював на максимумі. Утворилася відмінна команда, якій все до снаги", - поділився своїми враженнями Макс.

Макс Барських і Zivert (фото: Secret Service Entertainment)