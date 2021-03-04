Макс Барских показал "постельные" фото с российской звездой

Сам сюжет клипа, к слову, продиктован строчкой из песни "Bestseller": "Это искусство - не прятать чувства, тебя любить у целого мира на глазах".

"Наша история пропитана современными тенденциями в обществе. Люди все больше отдаляются от реальности, больше половины времени суток проводят в соцсетях, заводят там знакомства и повышают свой социальный статус. "Bestseller" - это история об одиночестве в стиле киберпанк", - описывает главную идею Макс Барских.

Интересно, что подготовка к съемкам заняла более четырех месяцев, а общая стоимость клипа превысила... 200 тыс. долларов. При этом, по словам Барских, артисты с нуля учились новой пластике и занимались с хореографом, отрепетировали множество мизансцен и трюков без дублеров.

"На площадке мы поддерживали друг друга, немного соперничали, каждый работал на максимуме. Образовалась отличная команда, которой все по плечу", - поделился своими впечатлениями Макс.

Макс Барских и Zivert (фото: Secret Service Entertainment)