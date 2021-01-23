Максимально важко: Нікітюк зізналася, чому "Танці з зірками" стали для неї випробуванням

Леся Нікітюк стала фіналісткою "Танців з зірками 2018" і заробила ще більшу народну любов, незважаючи на нещадну критику суддів і армію недоброзичливців. Ведуча довела всім, що головне – бажання і величезна підтримка, а також старання і робота над собою. За її конфлікт з Владом Ямою спостерігала вся країна, адже у них регулярно траплялися гострі словесні перепалки і навіть після проекту хореограф і Леся не упускали можливості колко пожартувати на адресу один одного. Ведуча зізналася, що брати участь у танцювальному шоу їй не сподобалося, і пояснила причину.

В інтерв'ю Дмитру Гордону, яке журналіст розмістив на своєму YouTube-каналі, Леся чесно розповіла про свій досвід на головному майданчику країни. Вона зізналася, що їй це не сподобалося.

"Мабуть, ні. І справа не в болі, я звикла до болю. Я займалася спортом, я знаю, що таке крутіше Танців стрибати з гирями 32 кг і відпрацьовувати старт", - розповіла про нелегкі спортивних випробуваннях в житті ведуча.

Лісі не сподобалося брати участь у "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Танці з зірками" стали для неї випробуванням на витримку і навіть загартували, навчили стійко протистояти хейту.

"Це не моя зона комфорту. І було максимально психологічно важко, коли пішла хвиля критики. Вона мене заточила, навчила, як працювати, як приймати це. Я дуже вразлива", - зізналася вона.

Ведуча дев'ять років займалася плаванням, тренувалася щодня по 6 годин. Її спортивному загартуванню можна позаздрити, вона могла би легко стати майстром спорту з плавання і навіть здала всі нормативи, але їх не зафіксували документально.

"Для дівчинки це важкий спорт. Ти або в нього заходиш і в тебе хтось вже є з результатами в цьому спорті, і ти по накатаній заходиш і йдеш до кінця на медаль. Це дуже важко для організму і я постійно хворіла. Перший тролейбус виходив у 6.10 ранку, і я мала на нього встигнути, тому що в 6.58-7.00 повинна була опускатися в воду 18 градусів. Далі на 10.20 в школу, потім знову на тренування і ще зал", - згадала про своє спортивне минуле Леся.

Леся розповіла правду про участь у "Танцях з зірками"

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк зізналася, що збирається знятися ню.