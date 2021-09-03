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Мама, тато і улюблена бабуся: внучка Ротару показала сімейне фото з Італії

Автор: Марина Настевич

Внучка Софії Ротару, 20-річна Соня Євдокименко провела майже все літо з батьками і нареченим-мільйонером Денисом Жадановим в Європі. Зараз вона подорожує по Італії і порадувала шанувальників рідкісним сімейним фото - до них приєдналася і знаменита бабуся.

Миле селфі з рідними дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На знімку батько Соні Руслан Євдокименко в білій сорочці стоїть неподалік від неї, а Софія Ротару зі Світланою Євдокименко в ефектних сукнях присіли відпочити на сходинки собору. 74-річна Ротару позувала у своїй улюбленій чорній сукні-вишиванці, стильних шльопанцях і сонцезахисних окулярах. Волосся вона зібрала в акуратний хвіст.

Особливої атмосфери кадру додала фігура Папи Римського в білих шатах і на скейтборді. Фото було зроблено в старовинному місті П'єтрасанта, розташованому на узбережжі північної Тоскани.

Софія Євдокименко підкорила мережу сімейним знімком з Італії (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

"La Famiglia", - підписала знімок Соня, що перекладається з італійської, як "сім'я".

Користувачі мережі захопилися сімейним кадром і залишили сімейству багато теплих слів в коментарях.

  • Найулюбленіша Софія Михайлівна
  • Софія Михайлівна, як завжди, зі знаком миру
  • Прекрасні!
  • Дуже сильно Люблю Вас
  • Найголовніше в житті - це сім'я. Любіть і бережіть один одного. Будьте щасливі!
  • Захоплення, милування. Всіх люблю. Красиві, гідні.
  • Сім'я
  • Лучезарн! Прям випромінюєте добро і любов!
  • Скейтбординг - це злочин!

Раніше ми писали, що 74-річна Софія Ротару вразила помолоділим обличчям на фото, зробленому на честь дня народження.

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София РотауСофия Евдокименко