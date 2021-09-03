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Мама, папа и любимая бабушка: внучка Ротару показала семейное фото из Италии

Автор: Марина Настевич

Внучка Софии Ротару, 20-летняя Соня Евдокименко провела почти все лето с родителями и женихом-миллионером Денисом Жадановым в Европе. Сейчас она путешествует по Италии и порадовала поклонников редким семейным фото - к ним присоединилась и знаменитая бабушка.

Милое селфи с родными девушка разместила на своей странице в Instagram.

На снимке отец Сони Руслан Евдокименко в белой рубашке стоит неподалеку от нее, а София Ротару со Светланой Евдокименко в эффектных платьях присели отдохнуть на ступеньки собора. 74-летняя Ротару позировала в своем любимом черном платье-вышиванке, стильных шлепанцах и солнцезащитных очках. Волосы она собрала в аккуратный хвост.

Особой атмосферы кадру добавила фигура Папы Римского в белых одеяниях и на скейтборде. Фото было сделано в старинном городе Пьетрасанта, расположенном на побережье северной Тосканы.

София Евдокименко покорила сеть семейным снимком из Италии (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

"La Famiglia", - подписала снимок Соня, что переводится с итальянского, как "семья".

Пользователи сети восхитились семейным кадром и оставили семейству много теплых слов в комментариях.

  • Любимейшая София Михайловна
  • София Михайловна, как всегда, со знаком мира
  • Прекрасные!
  • Очень сильно Люблю Вас
  • Самое главное в жизни - это семья. Любите и берегите друг друга. Будьте счастливы!
  • Восхищение, любование. Всех люблю. Красивые, достойные.
  • Семья
  • Лучезарные! Прям излучаете добро и любовь!
  • Скейтбординг - это преступление!

Ранее мы писали, что 74-летняя София Ротару поразила помолодевшим лицом на фото, сделанном в честь дня рождения.

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София РотауСофия Евдокименко