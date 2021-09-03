Мама, папа и любимая бабушка: внучка Ротару показала семейное фото из Италии

На снимке отец Сони Руслан Евдокименко в белой рубашке стоит неподалеку от нее, а София Ротару со Светланой Евдокименко в эффектных платьях присели отдохнуть на ступеньки собора. 74-летняя Ротару позировала в своем любимом черном платье-вышиванке, стильных шлепанцах и солнцезащитных очках. Волосы она собрала в аккуратный хвост.

Особой атмосферы кадру добавила фигура Папы Римского в белых одеяниях и на скейтборде. Фото было сделано в старинном городе Пьетрасанта, расположенном на побережье северной Тосканы.

София Евдокименко покорила сеть семейным снимком из Италии (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

"La Famiglia", - подписала снимок Соня, что переводится с итальянского, как "семья".

Пользователи сети восхитились семейным кадром и оставили семейству много теплых слов в комментариях.