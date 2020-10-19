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Мамина фігурка: дочка Брежнєвої в мікробікіні розбурхала мережу спокусливими формами

Новость на русском → Понеділок 19 жовтня 2020 11:38
Мамина фігурка: дочка Брежнєвої в мікробікіні розбурхала мережу спокусливими формами Соня Кіперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Автор: Lite

Дівчина відпочиває в Туреччині і ділиться спекотними кадрами

Старша дочка Віри Брежнєвої, 19-річна Соня Кіперман виросла копією своєї зіркової мами. Схожість зі співачкою давно відзначають її шанувальники, причому вона стосується не тільки зовнішності, але фігури. Соня – володарка хвилюючих вигинів, які демонструє на камеру. Правда, дівчина на деякий час закинула соцмережі, але нещодавно повернулася, щоб порадувати підписників свіжими спокусливими кадрами. Так, юна красуня показала на сторінці в Instagram, як відпочиває в Туреччині, причому більшість знімків були зроблені під час прогулянки на яхті.

На свіжих кадрах Соня позує в чорному крихітному бікіні, що підкреслило її апетитні форми і вигини. Вона розташувалася прямо на столі, дівчина вирішила обійти без макіяжу і грайливо примружилася, "рятуючись" від сонячних променів.

Підписники красуні тут же оцінили пікантний і кокетливий знімок.

  • Класна фігура і родимки. Можна складати сузір'я
  • Посмішка і фігура мамині
  • Красива дівчинка
  • Яскрава і чарівна дівчинка
  • Красуня
  • Лоліта
  • Навіщо так красиво
  • Милашка

Також Соня показала фото в іншому купальному вбранні під час морської прогулянки уздовж берега. На дівчині – купальнк-бандо і чорна сорочка, яку вона спустила з плечей.

Нагадаємо, що раніше дочка Віри Брежнєвої в романтичній сукні-міні спокусила грайливими кадрами в напівтемряві.

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