Мамина фігурка: дочка Брежнєвої в мікробікіні розбурхала мережу спокусливими формами
Дівчина відпочиває в Туреччині і ділиться спекотними кадрами
Старша дочка Віри Брежнєвої, 19-річна Соня Кіперман виросла копією своєї зіркової мами. Схожість зі співачкою давно відзначають її шанувальники, причому вона стосується не тільки зовнішності, але фігури. Соня – володарка хвилюючих вигинів, які демонструє на камеру. Правда, дівчина на деякий час закинула соцмережі, але нещодавно повернулася, щоб порадувати підписників свіжими спокусливими кадрами. Так, юна красуня показала на сторінці в Instagram, як відпочиває в Туреччині, причому більшість знімків були зроблені під час прогулянки на яхті.
На свіжих кадрах Соня позує в чорному крихітному бікіні, що підкреслило її апетитні форми і вигини. Вона розташувалася прямо на столі, дівчина вирішила обійти без макіяжу і грайливо примружилася, "рятуючись" від сонячних променів.
Підписники красуні тут же оцінили пікантний і кокетливий знімок.
- Класна фігура і родимки. Можна складати сузір'я
- Посмішка і фігура мамині
- Красива дівчинка
- Яскрава і чарівна дівчинка
- Красуня
- Лоліта
- Навіщо так красиво
- Милашка
Також Соня показала фото в іншому купальному вбранні під час морської прогулянки уздовж берега. На дівчині – купальнк-бандо і чорна сорочка, яку вона спустила з плечей.
Нагадаємо, що раніше дочка Віри Брежнєвої в романтичній сукні-міні спокусила грайливими кадрами в напівтемряві.