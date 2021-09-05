Мами мають право лінуватися: Лілія Ребрик розсекретила свої способи перезавантаження

На фото Лілія в джинсовій куртці сидить за столом в саду з чашкою кави і шматком торта.

Лілія Ребрик розповіла, що допомагає їй розслабитися і відпочити (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Зірка зазначила, що кожна мама має право відпочити і трохи полінуватися і знайти трохи часу на себе.

"4 вересня день лінивих мам у США! Не знаю, як там американські матусі, а українські точно втомлюються так, що…. коротше кажучи, настільки, що американським такого не побажаєш! А тому нам теж просто необхідне таке свято! Мами можуть і МАЮТЬ ПРАВО лінуватися! Я маю на увазі не тільки всілякі технічні штуки (на кшталт посудомийки, робота-пилососа) або там замовлення онлайн і доставка продуктів, коли зовсім нема сил і часу. Я маю на увазі такі собі методи перезавантаження себе самої, способи полінуватися", - поділилася Ребрик.

Ведуча розсекретила, що допомагає їй видихнути і відключитися від проблем і клопоту.



"Я, наприклад, люблю сховатися від усіх своїх "мамських" справ у теплій ванні хвилин на 20, включаю собі музику, релаксую, відключаюся від усіх проблем і думок. І навіть байдуже, що іграшки розкидані чи посуд зі стола до кінця не прибраний. Якщо нема на це сил, то я їх і не шукаю! А, буває, заберу Діксі на вулицю під приводом "терміново вигуляти" і сиджу надворі, дихаю - перезавантажую свої думки. Або філіжанка кави з чимось солоденьким без докорів сумління", - розповіла Лілія.