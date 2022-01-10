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Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки "Золотого глобуса"

Автор: Ольга Турчанікова

79-та церемонія нагородження премії "Золотий глобус" пройшла в незвичному форматі – без червоної доріжки і телетрансляції.

Нагороди були вручені в тісному колі закритої вечірки в готелі Beverly Hilton в Лос-Анджелесі, де були присутні тільки обрані члени журі та лауреати.

Справжні любителі кінопремій, мабуть, злегка засмутилися – обговорення суконь гостей вже стало такою ж звичною справою, як і робіт переможців.

Тому ми вирішили втамувати спрагу розкішних образів, пройшовшись по церемоніях минулих років і зібравши найяскравіші образи знаменитостей. Милуємося!

Єва Лонгорія, 2011 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Дженніфер Лоуренс, 2013 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Бріттані Мерфі, 2004 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Синтія Ніксон, Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, 2004 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Куїн Латіфа, Скалетт Йоханссон, 2004 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Вайнона Райдер, 2017 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Різ Уізерсупн (фото: instagram.com/goldenglobes)

Дженніфер Еністон і Джастін Теру (фото: instagram.com/goldenglobes)

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер (фото: instagram.com/goldenglobes)

Джессіка Честейн (фото: instagram.com/goldenglobes)

Керрі Вашингтон і Холлі Беррі, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі і Тоня Хардінг, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Пенелопа Крус, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Леді Гага, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Емілі Блант, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Джаміла Джаміл, Менні Хасінто, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Крістен Белл, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Джемма Чан, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Роббі, 2021 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Також дивіться рідкісні фото Кейт Міддлтон з юності, на яких ви її навряд чи впізнаєте.

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Золотой глобус