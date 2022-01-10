Марго Роббі, Леді Гага, Пенелопа Крус та інші: топ-20 розкішних образів з червоної доріжки "Золотого глобуса"

79-та церемонія нагородження премії "Золотий глобус" пройшла в незвичному форматі – без червоної доріжки і телетрансляції.
Нагороди були вручені в тісному колі закритої вечірки в готелі Beverly Hilton в Лос-Анджелесі, де були присутні тільки обрані члени журі та лауреати.
Справжні любителі кінопремій, мабуть, злегка засмутилися – обговорення суконь гостей вже стало такою ж звичною справою, як і робіт переможців.
Тому ми вирішили втамувати спрагу розкішних образів, пройшовшись по церемоніях минулих років і зібравши найяскравіші образи знаменитостей. Милуємося!
Бріттані Мерфі, 2004 (фото: instagram.com/goldenglobes)
Марго Роббі, 2021 (фото: instagram.com/goldenglobes)
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