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Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки "Золотого глобуса"

Автор: Ольга Турчаникова

79-я церемония награждения премии "Золотой глобус" прошла в непривычном формате – без красной дорожки и телетрансляции.

Награды были вручены в тесном кругу закрытой вечеринки в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, где присутствовали только избранные члены жюри и лауреаты.

Истинные любители кинопремий, пожалуй, слегка расстроились – обсуждение нарядов гостей уже стало таким же привычным делом, как и работ победителей.

Поэтому мы решили утолить жажду роскошных образов, пройдясь по церемониям прошлых лет и собрав самые яркие образы знаменитостей. Любуемся!

Ева Лонгория, 2011 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Дженнифер Лоуренс, 2013 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Бриттани Мерфи, 2004 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, 2004 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Куин Латифа, Скалетт Йоханссон, 2004 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Вайнона Райдер, 2017 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Риз Уизерсупн (фото: instagram.com/goldenglobes)

Дженнифер Энистон и Джастин Теру (фото: instagram.com/goldenglobes)

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер (фото: instagram.com/goldenglobes)

Джессика Честейн (фото: instagram.com/goldenglobes)

Керри Вашингтон и Холли Берри, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби и Тоня Хардинг, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Пенелопа Крус, 2018 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Леди Гага, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Эмили Блант, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Джамила Джамил, Мэнни Хасинто, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Кристен Белл, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Джемма Чан, 2019 (фото: instagram.com/goldenglobes)

Марго Робби, 2021 (фото: instagram.com/goldenglobes)

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Золотой глобус