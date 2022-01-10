Марго Робби, Леди Гага, Пенелопа Крус и другие: топ-20 роскошных образов с красной дорожки "Золотого глобуса"

79-я церемония награждения премии "Золотой глобус" прошла в непривычном формате – без красной дорожки и телетрансляции.
Награды были вручены в тесном кругу закрытой вечеринки в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, где присутствовали только избранные члены жюри и лауреаты.
Истинные любители кинопремий, пожалуй, слегка расстроились – обсуждение нарядов гостей уже стало таким же привычным делом, как и работ победителей.
Поэтому мы решили утолить жажду роскошных образов, пройдясь по церемониям прошлых лет и собрав самые яркие образы знаменитостей. Любуемся!
Бриттани Мерфи, 2004 (фото: instagram.com/goldenglobes)
Марго Робби, 2021 (фото: instagram.com/goldenglobes)
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