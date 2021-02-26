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MARUV у відвертому облягаючому вбранні викликала бурхливу реакцію мережі: поправилася?

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 17:32
MARUV у відвертому облягаючому вбранні викликала бурхливу реакцію мережі: поправилася? MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Автор: Lite

MARUV (Анна Корсун) не тільки любить вбиратися в епатажні аутфіти, але і сама їх створює під власною маркою. Співачка виступає в якості моделі і знімається в рекламних кампаніях. На цей раз вона продемонструвала комплект, що складається з топа і легінсів з прозорими вставками.

Гарячі знімки зірка показала на особистій сторінці в Instagram.

Співачка сексапільно позувала перед об'єктивом фотографа і демонструвала свою апетитну фігуру з усіх ракурсів. Варто зазначити, що в цьому комплекті можна тренуватися, а його вартість становить 5 000 грн.

"Будь найяскравішою і стильною спортивною красунею", - підписала фото Ганна.

MARUV у відвертому облягаючому вбранні викликала бурхливу реакцію мережі: поправилася?

MARUV у відвертому облягаючому вбранні викликала бурхливу реакцію мережі: поправилася?

MARUV у відвертому облягаючому вбранні викликала бурхливу реакцію мережі: поправилася?

MARUV у відвертому облягаючому вбранні викликала бурхливу реакцію мережі: поправилася?

MARUV у відвертому облягаючому вбранні викликала бурхливу реакцію мережі: поправилася?

MARUV покрасувалася у спокусливо комплекті (фото: instagram.com/maruvofficial)

Думки шанувальників розділилися: одні захопилися відвертість зірки, інші – розкритикували її.

  • Неперевершено просто
  • А крім труселей інший одяг є?
  • Красуня! Завжди на висоті
  • Вибачте, а куди в такій красі ходити?
  • З такою фігурою, та в такому сексі-прикиді. Дивись, щоб не вкрали
  • Гарні фото. Трохи набрала?
  • Марув, потрібно схуднути! Терміново
  • Ти погладшала?

Нагадаємо, що нещодавно MARUV відзначила 30-річчя. З нагоди ювілею її чоловік і директор Олександр Корсун подарував дружині авто і мотоцикл, про який вона давно мріяла.

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