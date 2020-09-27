Маша Єфросиніна розсекретила невдалий досвід у кіно і зізналася, чим приваблює чоловіка

Ведуча розповіла, коли чоловік вважає її найсексуальнішою

Маша Єфросиніна намагається бути зі своїми шанувальниками максимально чесною – ведуча ділиться своїми тривогами, думками і поглядами, розповідає про внутрішньосімейні стосунки і висловлюється про особистий досвід. Так, в авторському проекті "Іспит" на своєму YouTube-каналі вона відверто розмовляє на рівні з зірковими гостями і розкриває подробиці про себе і сім'ю.

Наприклад, Маша розповіла, що б у ній хотів змінити чоловік Тимур Хромаєв.

"Помисливість. У нас там, наприклад, вечірка з приводу мого дня народження. Все, пішов дощ. Це ж всі люди прийдуть, як же ж будемо! Я не зможу ніколи сказати: "Та пофіг. Будемо сидіти під дощем, розмокати, пити вино", - розповіла про свій недолік Маша.

У той же час, друга половинка ведучої любить її навіть в непривабливому вигляді. "Мій чоловік вважає мене сексуальною, коли я вимита, з якоюсь "какулиною" на голові. І ще страшне збочення, коли я хворію. Він каже: "Блін, ти така відразу сексі", – зі сміхом заявила Єфросиніна.

Чоловік Маші, Тимур вважає її привабливою після душу і під час хвороби (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша також розсекретила, без чого не уявляє свій день. "Я не можу і дня прожити без кави і телефону, на жаль", - зробила зізнання ведуча.

Крім того, виявилося, у неї є невдалий досвід зйомок у кіно. Це при тому, що вона встигла зіграти роль кількох вітчизняних картинах.

"Я пробувалася на серіал "Перші ластівки", на слідчого, і не отримала цю роль. Я думала що у мене є всі шанси. І це жахливе, яке я ненавиджу "вам зателефонують". І ти вже на фразі розумієш, що не подзвонять", - згадала про свій негативний "кіношний" досвід Маша.

Маша Ефросининасделала визнання про себе, кар'єру в кіно і чоловіка

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна приголомшила фото в прозорому корсетному топі і оригінальному брючному костюмі.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна влаштувала видовищний модний показ посеред лісу.