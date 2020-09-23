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Ніч пройшла зі сльозами: Єфросиніна у прозорому мікротопі приголомшила розкішною появою

Новость на русском → Середа 23 вересня 2020 16:44
Ніч пройшла зі сльозами: Єфросиніна у прозорому мікротопі приголомшила розкішною появою Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Lite

Ведуча заінтригувала появою на популярному проекті

Маша Єфросиніна зачаровує шанувальників квітучим зовнішнім виглядом,професіоналізмом, який вона в черговий раз яскраво продемонструвала, коли стала ведучою балкона четвертого прямого ефіру "Танців з зірками 2020", і почуттям смаку і стилю. Теледіва вміє дивувати не лише в кадрі, але й бездоганно виглядає в повсякденному житті. Вона обирає елегантність у всьому, але, схоже, не проти трохи відійти від канонів і розбавити образ сміливими елементами.

На новому фото в Instagram Маша з'явилася в розкішному оригінальному брючному костюмі чорного кольору з розшитим паєтками лацканом піджака і рукавах, незвичайними блискучими "нашивками" на колінах від українського дизайнера Івана Фролова. Увагу привернув напівпрозорий топ-ліф тілесного кольору, оздоблений блискучими елементами. На ногах – блискучі босоніжки з тонкими ремінцями.

Макіяж з акцентом на виразні очі, шимерными тінями і блискучими пігментами, волосся укладене в красиву акуратну зачіску.

Ніч пройшла зі сльозами: Єфросиніна у прозорому мікротопі приголомшила розкішною появою

Маша Єфросиніна підкорила розкішним чином на зйомках популярного ТВ-проекту (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Ніч пройшла з блиском і сльозами..." - заінтригувала зізнанням Марія і повідомила, що стала запрошеним експертом нового сезону реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи".

Шанувальники ведучої прийшли в повний захват від її сміливого і розкішного образу.

  • Просто чудова
  • Круто, просто вау
  • Дуже гарне вбрання! Просто супер!
  • Шикарна
  • Ви нереальна
  • Незвичайний наряд!
  • Така красива
  • Шикарний образ.. І Марія як завжди божественна
  • Шикарна Жінка
  • Це дуже красиво

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна організувала справжній показ мод посеред лісу.

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