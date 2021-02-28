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Маша Єфросиніна зробила щемливе зізнання: скучаю по рідному Криму

Автор: Lite

Єфросиніна – уродженка Кримського півострова, саме тому події 2014 року поранили її в саме серце. З теплотою згадує дитинство та юність, проведені в Криму, а Ялта подарувала їй доленосну зустріч з коханим чоловіком Тимуром Хромаєвим. Так, ведуча знову заговорила про свою малу історичну Батьківщині і зробила зізнання.

В рамках авторської програми "Іспит", відео якої можна подивитися на YouTube, Маша розповіла зірковій гості Лілії Подкопаєвій, що сумує за Криму.

"Я сумую за Криму, Керчю, куди я часто їздила до анексії. Там похований мій тато. Коли я чую питання: "де твій дім?", звичайно ж, в голові Керч", - згадала ведуча.

На уточнила, що проживає в Києві з 1996-97 року і встигла тут облаштуватися, але Крим був і залишається її Батьківщиною.

До речі, анексія Криму сталася в період, коли Маша була вагітна сином Олександром. Вона розповідала, як зі сльозами на очах стежила за подіями по телевізору на рідному півострів і референдумом, який вважає несправедливим і фейковим.

Маша згадала про рідний Керчі

До речі, гостя Маші, яку вона "випробовувала" в цей раз, Лілія Подкопаєва, також зі щемливим теплотою згадує про рідноий Донецьк, в який не їздить з 2014 року. Зараз спортсменка проживає в США, але сумує за Україною.

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Новини України Маша Єфросиніна
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