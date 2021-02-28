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Маша Ефросинина сделала щемящее признание: скучаю по родному Крыму

Автор: Lite

Ефросинина – уроженка Крымского полуострова, именно поєтому события 2014 года ранили ее в самое сердце. На с теплотой вспоминает детство и юность, проведенные в Крыму, а Ялта подарила ей судьбоносную встречу с любимым мужем Тимуром Хромаевым. Так, ведущая вновь заговорила о своей малой исторической Родине и сделала признание.

В рамках авторской программы "Экзамен", видео которой можно посмотреть на YouTube, Маша рассказала звездной гостье Лилии Подкопаевой, что скучает по Крыму.

"Я скучаю по Крыму, по Керчи, куда я часто ездила до аннексии. Там похоронен мой папа. Когда я слышу вопрос: "где твой дом?", конечно же, в голове Керчь", - вспомнила ведущая.

На уточнила, что проживает в Киеве с 1996-97 года и успела тут обосноваться, но Крым был и остается ее Родиной.

К слову, аннексия Крыма произошла в период, когда Маша была беременна сыном Александром. Она рассказывала, как со слезами на глазах следила по телевизору за событиями на родном полуостров и референдумом, который считает несправедливым и фейковым.

Маша вспомнила о родной Керчи

Кстати, гостью Маши, которую она "экзаменовала" в этот раз, Лилия Подкопаева, также с щемящей теплотой вспоминает о родном Донецке, в который не ездит с 2014 года. Сейчас спортсменка проживает в США, но скучает по Украине.

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Новости Украины Маша Ефросинина
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