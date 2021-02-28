Маша Ефросинина сделала щемящее признание: скучаю по родному Крыму

"Я скучаю по Крыму, по Керчи, куда я часто ездила до аннексии. Там похоронен мой папа. Когда я слышу вопрос: "где твой дом?", конечно же, в голове Керчь", - вспомнила ведущая.

На уточнила, что проживает в Киеве с 1996-97 года и успела тут обосноваться, но Крым был и остается ее Родиной.

К слову, аннексия Крыма произошла в период, когда Маша была беременна сыном Александром. Она рассказывала, как со слезами на глазах следила по телевизору за событиями на родном полуостров и референдумом, который считает несправедливым и фейковым.

Маша вспомнила о родной Керчи