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Без масок: як Кейт Міддлтон і принц уільям зустрічали Зеленських в Букінгемському палаці (фото)

Автор: Ольга Турчанікова

Президент України зустрівся з герцогами Кембриджськими

Кейт Міддлтон і принц Уільям останнім часом часто проводять зустрічі та наносять візити. Днями визнана ікона стилю провела мітинг зі студентами Університету Дербі, де обговорила навчання в умовах пандемії. А через кілька годин прес-служба королівської сім'ї поділилася подробицями зустрічі герцогів Кембриджських з президентом України Володимиром Зеленським і його дружиною Оленою.

Зустріч прошла чудово (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу у мережі Instagram, а також у блозі Олени Зеленської вже з'явилися фото з заходу. По них можна судити не тільки про радісну атмосферу заходу, але і про як завжди бездоганні образи першої леді України і дружини принца Ульяма. Які, втім, викликали неоднозначну реакцію користувачів мережі.

Герцоги Кембриджські з Володимиром і Оленою Зеленськими (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Кейт Міддлтон вибрала для зустрічі яскраво-синє плаття свого улюбленого фасону завдовжки трохи нижче колін. З довгими рукавами, V-подібним вирізом, широким ременем на талії і пишною спідницею, воно виглядало жіночно і стильно. Доповнили вбрання туфлі тілесного відтінку і вишукані прикраси. Волосся герцогині уклали м'якими хвилями. Олена Зеленська одягла костюм білого кольору: жакет з контрастним коричневим поясом і спідницю асиметричного крою, які доповнила туфлями на невисокою шпильці. В руках вона тримала клатч в тон поясу. Принц Уільям і Володимир Зеленський наділи класичні чорні костюми.

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Герцоги Кембриджські зустріли президента України та першу леді в палаці (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Цікава деталь, яку відразу ж відзначили інтернет-користувачі: ніхто з присутніх не надів головний нині "аксесуар" – захисну маску. В коментарях розгорнулася ціла дискусія, чому глави держав ігнорують такий важливий елемент захисту в період пандемії.

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Новини України Володимир ЗеленськийКейт МіддлтонЕлена ЗеленскаяПринц Вільям