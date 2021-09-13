Мрія Еллерта: Мішина розбурхала мережу спекотними фото в купальнику

Українська актриса, головна героїня першого сезону реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина порадувала шанувальників гарячими кадрами. Вона оголосила про закриття літнього сезону, позасмагавши наостанок на яхті.

Ксенія ніжиться на сонці в злитому купальнику чорного кольору. Вона лежить на величезній сітці-гамаку, красиво витягнувши довгі ніжки і задоволено посміхаючись.

"Закриваємо сезон! Прекрасне літо, дякую тобі, не прощаємося", - підписала кадри Мішина.

Ксенія Мішина похвалилася розкішною фігурою в купальнику (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Публікація тут же набрала тисячі лайків і безліч захоплених коментарів. А деякі підписники помітили, що у актриси нібито округлився животик і тут же запідозрили її у вагітності - звичайно ж, від колишнього коханого Олександра Еллерта! До слова, нещодавно екс-пару помітили разом в аеропорту, а після на весіллі спільних друзів, де Ксенія навіть зловила букет нареченої.

У коментарях фоловери відважують зірці компліменти і цікавляться змінами у фігурі.