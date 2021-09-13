Мрія Еллерта: Мішина розбурхала мережу спекотними фото в купальнику
Українська актриса, головна героїня першого сезону реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина порадувала шанувальників гарячими кадрами. Вона оголосила про закриття літнього сезону, позасмагавши наостанок на яхті.
Відповідні фото знаменитість опублікувала у своєму Instagram.
Ксенія ніжиться на сонці в злитому купальнику чорного кольору. Вона лежить на величезній сітці-гамаку, красиво витягнувши довгі ніжки і задоволено посміхаючись.
"Закриваємо сезон! Прекрасне літо, дякую тобі, не прощаємося", - підписала кадри Мішина.
Ксенія Мішина похвалилася розкішною фігурою в купальнику (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Публікація тут же набрала тисячі лайків і безліч захоплених коментарів. А деякі підписники помітили, що у актриси нібито округлився животик і тут же запідозрили її у вагітності - звичайно ж, від колишнього коханого Олександра Еллерта! До слова, нещодавно екс-пару помітили разом в аеропорту, а після на весіллі спільних друзів, де Ксенія навіть зловила букет нареченої.
У коментарях фоловери відважують зірці компліменти і цікавляться змінами у фігурі.
- Вааай, яка красива
- Просто божественна богиня
- Щось давно Сашу не видно
- Ксюша, дуже красиво, але животик себе проявляє! Мрія Еллерта, буде народження нового! З любов'ю і повагою вітаю!
- Неймовірно приваблива дівчина
- Закоханий в ці ніжки
- Дуже гарна
- Як ці ноги в кадр помістилися
- Попалася русалочка в тенета...
- Яка гарна жінка! Я захоплена вами, Ксенія, крім неземної краси ви ще й дуже талановиті
- А де Еллерт? Все ж знають, що ви разом
Нагадаємо, про возз'єднання Ксенії та Олександра різко заговорили після того, як Еллерт оригінально привітав кохану з річницею відносин.