Маркл народила другу дитину, "Холостяк" Заливако здивував інтимним фото коханої: топ гучних новин тижня

Меган Маркл народила дочку

Меган Маркл і принц Гаррі стали батьками вдруге: 4-го червня у пари народилася дочка. Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбаттен-Віндзор. Таке ім'я дитина отримала на честь знаменитих родичів. Так, перша його частина - данина поваги Єлизаветі II, чиє сімейне прізвисько - Лілібет. Друге, як можна здогадатися, принцесі Діані, матері принців Гаррі і Уільяма.

Меган Маркл і принц Гаррі знову стали батьками (фото: Getty Images)

Меган і Гаррі вже встигли прокоментувати радісну подію. "4 червня ми були благословенні з приходом нашої дочки, Лілі. Вона більше, ніж ми могли собі уявити. Ми вдячні за любов і молитви, які ми відчували з усього світу. Спасибі за вашу доброту і підтримку протягом цього особливого часу для нашої сім'ї" - звернулися до шанувальників герцоги Сассекські.

"Холостяк" Заливако показав несподівані фото коханої

Після того як екс-холостяк Міаїл Заливако визначився зі своєю коханою, вибравши Анну Богдан переможницею шоу, пара нарешті змогла розслабитися. Закохані відверто розповіли про спільне життя і активно почали ділитися спільними знімками в своїх блогах. І, схоже, пара злегка втратила грань, куди варто пускати глядачів. Так, Михайло опублікував вельми інтимне фото своєї коханої, показавши її в ліжку. Багато фанатів не оцінили такої відвертості, вважаючи її недоречною. Але були і ті, хто просто привітав пару і побажав їм щастя.

Михайло Заливако поділився інтимним кадром з Ганною Богдан (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Позитив нарешті визказався про розлучення

Популярний український виконавець, екс-учасник гурту "Время и стекло" Позитив нещодавно розлучився. І поки сам він не брався коментувати подію, новину шанувальникам повідомила його колишня дружина Анна Андрійчук в одному з епізодів проекту "Дівчата рулять". Після цього слово взяв і сам артист.

Позитив з колишньою дружиною Ганною Андрійчук (фото: instagram.com/positiff)

"Найголовніше - спілкуватися один з одним і знаходити спільну мову. Тут нічого такого немає . Те, що вона зробила в реаліті-шоу Насті, я не зовсім весело це сприйняв. Вона мене попередила, але я сказав: хочеш так, давай так, ок! Я підтримую жінок, я люблю жінок, і я готовий погодитися з будь-яким її рішенням", - заявив Позитив. На думку хлопця, важливо зберегти теплі стосунки. "Ми завжди будемо дружити. У нас спільні знайомі, друзі, велика історія, яка нас пов'язує", - переконаний він.