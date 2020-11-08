Меладзе показав новий склад "ВІА Гри": набрав новеньких, залишив стареньку

Костянтин Меладзе показав новий склад групи "ВІА Гра". На зміну блондинці Еріці Герцег і брюнетці Ользі Меганській прийшли блондинка Ксенія Попова і брюнетка Софія Тарасова. А "старенька" учасниця Уляна Синецька зберегла своє місце в тріо.

Оновлена "ВІА Гра" вже встигла презентувати свій сингл на російському ТБ. Дівчата виступили в шоу "Вечірній Ургант".

Крім того, Меладзе в Instagram представив новий колектив.

Нова "ВІА Гра" (фото: instagram.com/meladzemusic)

Обидві нові дівчини - українки. 24-річна Ксенія Попова (блондинка) народилася в Кривому Розі. Вона брала участь у 8-му сезоні шоу "Х-фактор" і співпрацювала з MARUV.

Ксенія Попова (фото: instagram.com/xseniyapopova)

Брюнетка Софія Тарасова зовсім юна. Дівчина народилася в Києві, їй 19 років. Вона учасниця російського шоу "Голос", і призер "Дитячого Євробачення-2013".

Софія Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

24-річна Уляна Синецька у "ВІА Грі" з 2018 року. Ольга Меганська покинула колектив в жовтні, а Еріка Герцег в травні 2020-го, після гучного скандалу. Дівчину нібито викрили у романі одруженим на Вірі Брежнєвій Костянтині Меладзе.

Нова "ВІА Гра" (відео: YouTube/Вечірній Ургант)

Зазначимо, що одна з найбільш відомих учасниць колективу Еріка Герцег нещодавно вирушила в Казахстан для того, щоб побудувати там сольну кар'єру.