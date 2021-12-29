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Melovin здивував зізнанням про стосунки з партнеркою по "Танцям з зірками": більше ніж

Автор: Styler

Melovin і його партнерка по проекту "Танці з зірками 2021" Ліза Русіна стали однією з найбільш епатажних і скандальних пар за всю історію проекту. Вишенькою на торті стало і те, що співак несподівано поцілував дівчину під час своєї прощальної промови на проекті. Шанувальникам артиста полюбилася пару співака і танцівниці і вони запідозрили молодих людей в романі.

Сам епатажний музикант в інтерв'ю для програми "Вечеря з Дороті" на YouTube-каналі DOROTYE лише підтвердив припущення фанів про те, що його з Лізою пов'язує більше, ніж дружба. Він з особливим трепетом відгукується про дівчину.

"З Лізою ми більше ніж. Мені здається, що я закохався. Таких дівчат реально мало. Я можу про Лізу багато говорити, і у мене прямо трепет прокидається всередині. Ліза - одна з моїх головних знахідок цього року", - зізнався MELOVIN.

Melovin і Ліза Русина еаптували і дивували в кожному номері (фото: instagram.com/melovin_official)

Також співак зробив інтригуюче зізнання про секс і любов.

"Цього року я зрозумів, що таке не трах*тися, а займатися любов'ю. Це дивно. Це інше зовсім. Коли ти можеш в очі дивитися і ти любиш, а не просто процес", - зазначив співак.

Крім того, співак розповів про свої найтриваліші стосунки в житті. Раніше він вже зізнавався, що 6 років зустрічався з хлопцем, але на початку цього року пара розійшлася. Більш того, побачення молодих людей відбувалися буквально під носом у батьків артиста, а ті навіть не підозрювали про те що відбувається.

"Людина була у мене постійно вдома, це як моя кров, це моя найрідніша душа. Вони дізналися про те, що ми були разом, тільки в січні. Для мами це був камінг-аут. Я розумів, що відносини себе зжили. Стає нудно. Я лягав з цією людиною перед сном і думав: люблю чи не люблю?"- згадав про складний період артист.

Він зазначив, що всі новорічні свята молоді люди провели в напрузі, і початок року ознаменувався неминучим розставанням.

"Було дуже важко. Це звичка. Це все перейшло а-ля брат за брата за основу взято, дружба-дружба. Любов пішла на другий план. Це коли пари стали настільки близькими, що вони як супердрузі", - поділився Melovin.

До слова, MELOVIN став переможцем другого сезону гіпершоу "Маска" на каналі "Україна". Співак так майстерно переховувався під костюмом, що зіркові детективи ніяк не могли вирахувати його персону.

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Танці з зіркамиТанцы со звездамиMELOVIN