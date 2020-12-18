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Мене не лякає: "Холостячка" Мішина заінтригувала заявою напередодні фінального вибору

Новость на русском → П'ятниця 18 грудня 2020 12:07
Мене не лякає: "Холостячка" Мішина заінтригувала заявою напередодні фінального вибору Мішина ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Ольвія Агаркова

"Холостячка" Ксенія Мішина у п'ятницю, 18 грудня, зробить свій фінальний вибір супутника життя. Претендентів на руку і серце красуні залишилося тільки двоє, і поступатися ніхто не має наміру! Хто ж стане обранцем актриси: Олексій Трегубенко або Олександр Эллерт, глядачам належить дізнатися вже ввечері на каналі СТБ. А поки Ксенія вирішила підігріти інтерес інтернет-аудиторії і заінтригувала заявою про те, як проект змінив її життя.

Актриса поділилася фото в білосніжному ансамблі, в якому, швидше за все, вона буде красуватися у фіналі. На ній – білий топ без бретелей і довга спідниця з фатину, на голові – тонкий обруч, інкрустований камінням.

"Так багато суперечок про те, яким має бути мій вибір. Серце чи розум, досвід минулого або сміливість і надії на майбутнє, страхи або довіра - вирішувати тільки мені. Як у дитинстві, коли вперше потрібно вийти на сцену дитячого садочка, щоб розповісти віршик", - навела порівняння Ксенія.

Вона зазначила, що робити вибір на очах усієї країни – це дуже відповідально і хвилююче.

"Чи страшно мені?! Ні. Я не боюся жити, не боюся любити, не боюся довіряти. З кожним днем мені хочеться все сильніше і яскравіше відчувати смак життя, відчувати, ніби під пальцями не рельєф. Мене не лякає шорсткість або невідомість, адже це і є унікальність", - оптимістично заявила актриса.

"Головний висновок, який мені подарувала доля на цьому проекті: не потрібно шукати того, хто зробить тебе щасливим, того хто може компенсувати відсутнє. Потрібно бути наповненою і самодостатньою, і тоді ти зможеш повною мірою насолодитися партнером, побачивши в ньому те, що не може розгледіти ніхто інший", - заінтригувала заявою вона.

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина показала свої затишні апартаменти в Києві.

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