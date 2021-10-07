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У мене народилася дитина: Брітні Спірс збентежила фанатів новим відео

Автор: RBC.UA

Брітні Спірс, яку нещодавно звільнили від опіки від батька, не припиняє робити послання для своїх фанатів. Найчастіше шанувальники не можуть зрозуміти їх сенс і дуже турбуються за королеву поп-сцени. Раніше вона виклала в мережу серію своїх голих фото. А тепер показала, як грає з лялькою.

В короткому ролику вона розмірковує про вік, а також показує свою "дочку".

"У мене народилася дитина. У неї чудова дитяча, і її звуть Бреннан. Моя перша дівчинка! Ми навіть схожі. Цього року мені виповнюється 40 років. Але вік - це не що інше, як просто число. Дорослішання - це найдурніша річ. Так що давайте грати, мої друзі", - написала Брітні.

Брітні Спірс шокувала мережу (відео: instagram.com/britneyspears)

У відео вона тримає на руках ляльку, ритмічно хитаючи головою з боку в бік разом з нею. "Все, що вона хоче, це маленька дитина", "Я дуже збентежений такою поведінкою", "Брітні, з тобою все добре?", - пишуть фоловери.

Сини Брітні Спірс (фото: instagram.com/emoofficial718)

У той же час в мережі з'явилися нові фото старших синів Спірс, яких вона народила від Кевіна Федерлайна. Знімки16-річного Шона і 15-річного Джейдена виклав в мережу друг їхнього батька Едді Моралес. Хлопці виглядають зовсім дорослими, чим зворушили шанувальників співачки. Багато хто висловив надію, що хлопчики зможуть побудувати щасливе і здорове життя, на відміну від материнського.

Нагадаємо, нещодавно Брітні оголосила про заручини зі своїм коханим Семом Асгарі. Співачка раніше не могла виходити заміж і народжувати дітей, але тепер надолужує згаяне. Коли відбудеться весілля, поки що не відомо.

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