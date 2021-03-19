Вона не змінюється: Сальма Хайек вразила рідкісною красою на фото з молодості

Сальма запостила фото, на якому роздає автографи. Актриса захоплена процесом, розмахуючи маркером. На її обличчі застиг чарівний вираз. Активна жестикуляція і міміка повною мірою видають пристрасну натуру Хайєк.

"Повернення в той час, коли можна було роздавати автографи з відкритим ротом і без маски", - написала Сальма, яка обожнює з гумором підходити до постів.

Сальма Хайєк в молодості (фото: instagram.com/salmahayek)

Варто відзначити, що виглядає зірка неймовірно привабливою: вечірній макіяж, подовжене каре, коштовності... Як видно, Сальма блищала на прем'єрі. І фанати не змогли втриматися, щоб не висловити свій захват від краси актриси. А також відзначили факт, що з роками вона стала ще красивішою.

"Прекрасна і приваблива", "Ти не міняєшся", "Ти просто незрівнянна", "Чудова", "Ікона", "Ти, як і раніше, прекрасна", - пишуть вони під фото.