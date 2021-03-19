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Вона не змінюється: Сальма Хайек вразила рідкісною красою на фото з молодості

Автор: Lite

Сальма Хайєк відома своєю нев'янучою красою. І демонструвати, як з роками вона стає тільки кращою, стало її справжнім хобі. Як мінімум, зірка доводить, що не змінюється.

Новий знімок її блозі, зроблений багато років тому, просто підкорив фанатів актриси.

Сальма запостила фото, на якому роздає автографи. Актриса захоплена процесом, розмахуючи маркером. На її обличчі застиг чарівний вираз. Активна жестикуляція і міміка повною мірою видають пристрасну натуру Хайєк.

"Повернення в той час, коли можна було роздавати автографи з відкритим ротом і без маски", - написала Сальма, яка обожнює з гумором підходити до постів.

Сальма Хайєк в молодості (фото: instagram.com/salmahayek)

Варто відзначити, що виглядає зірка неймовірно привабливою: вечірній макіяж, подовжене каре, коштовності... Як видно, Сальма блищала на прем'єрі. І фанати не змогли втриматися, щоб не висловити свій захват від краси актриси. А також відзначили факт, що з роками вона стала ще красивішою.

"Прекрасна і приваблива", "Ти не міняєшся", "Ти просто незрівнянна", "Чудова", "Ікона", "Ти, як і раніше, прекрасна", - пишуть вони під фото.

Раніше Сальма демонструвала, як виглядає в реальному часі.

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Новини України Сальма Хайекактрисазвезда
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