Она не меняется: Сальма Хайек поразила редкой красотой на фото из молодости

Сальма запостила фото, на котором раздает автографы. Актриса увлечена процессом, размахивая маркером. На ее лице застыло очаровательное выражение. Активная жестикуляция и мимика полной мерой выдают страстную натуру Хайек.

"Возвращение в то время, когда можно было раздавать автографы с открытым ртом и без маски", - написала Сальма, которая обожает с юмором подходить к постам.

Сальма Хайек в молодости (фото: instagram.com/salmahayek)

Стоит отметить, что выглядит звезда невероятно привлекательной: вечерний макияж, удлиненное каре, драгоценности… По всей видимости, Сальма блистала на какой-либо премьере. И фанаты не смогли сдержаться, чтобы не выразить свой восторг от красоты актрисы. А также отметили факт, что с годами она стала еще красивее.

"Прекрасная и притягательная", "Ты не меняешься", "Ты просто бесподобна", "Восхитительная", "Икона", "Ты по-прежнему прекрасна", - пишут они под фото.