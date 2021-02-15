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Помста Тіни Кароль, вагітність Меган Маркл і лікування Сергія Бабкіна: топ гучних новин тижня

Новость на русском → Понеділок 15 лютого 2021 14:27
Помста Тіни Кароль, вагітність Меган Маркл і лікування Сергія Бабкіна: топ гучних новин тижня Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Меган Маркл (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Чим завершилися "розборки" Тіни Кароль та Олі Полякової, як пройшла операція Сергій Бабкіна і кого чекає вагітна Меган Маркл. Нова порція скандальних і радісних подій від українських і зарубіжних знаменитостей.

Всі подробиці найгучніших новин тижня шукайте у нашій добірці.

Меган Маркл знову вагітна

Вчора, 14-го лютого, Меган Маркл і принц Гаррі оголосили про радісну подію. Пара чекає поповнення в сімействі. Чорно-біле фото, на якому вагітна Меган лежить під деревом в обіймах чоловіка, облетіло всі портали.

"Ми можемо підтвердити, що Арчі буде старшим братом. Герцог і герцогиня Сассекские дуже раді, що чекають свого другого дитини", - заявив представник пари. Раніше, до речі, дружина принца Гаррі з'явилася на відеокімнаті і відразу ж викликала хвилю обговорень щодо своєї можливої вагітності. Про це говорив її щасливий зовнішній вигляд, а також бажання заховати фігуру. На думку шанувальників, Маркл цього разу чекає дівчинку.

Помста Тіни Кароль, вагітність Меган Маркл і лікування Сергія Бабкіна: топ гучних новин тижняПринц Гаррі і Меган Маркл (фото: twitter.com/misanharriman)

Вагітність стала справжнім подарунком для пари, так як до цього вони пережили важкий період. Влітку минулого року 39-річна Меган повідомила про те, що у неї стався викидень.

Тіна Кароль помстилася Олі Поляковій

Скандал, який спалахнув між Тіною Кароль і Олею Поляковою, несподівано став частиною промо-кампанії. Так, Тіна вирішила використати неприємну ситуацію собі на благо. Артистка випустила новий кліп, прем'єра якого затрималася з січня. Після сварки складно було придумати більш підходящий момент, щоб поділитися з фанатами новим відео. "Я подумала, що буде абсолютно чесним, якщо Оля Полякова стане учасником рекламної кампанії моєї пісні. Ми не домовлялися. Я їй не дзвонила. Ми просто зробили мем, взяли і вирізали її голос в ефірі. Я зробила це своїми руками. Тому що пробито моральне дно!" - пояснила Кароль.

Помста Тіни Кароль, вагітність Меган Маркл і лікування Сергія Бабкіна: топ гучних новин тижняТіна Кароль використала ситуацію в свою користь (фото: instagram.com/tina_karol)

Аліна Гросу перестала приховувати стосунки

Аліна Гросу нарешті перестала приховувати стосунки зі своїм новим коханим - актором Романом Полянським. До Дня всіх закоханих пара навіть випустила спільний кліп, який анонсувала в своєму Instagram. "Швидше усі до YouTube! В моєму профілі там у нас з Романом прем'єра пісні і муд відео "Рушник". Спеціально для всіх закоханих. Любіть! І будьте щасливі, як ми", - не змогла стримати радість співачка.

Помста Тіни Кароль, вагітність Меган Маркл і лікування Сергія Бабкіна: топ гучних новин тижняАліна знову щаслива (фото: instagram.com/alina_grosu)

Сергій Бабкін розповів про лікування

Сергій Бабкін, який нещодавно зіткнувся з рідкісним захворюванням очей, розповів про подробиці лікування і його вартість. Артист зізнався, що на саму операцію він витратив 2700 євро, про діагностику, підготовчі процедури і додаткові витрати він промовчав. Також Сергій зізнався, що операція пройшла дуже успішно. І якщо раніше головною причиною захворювання вважався вірус, то віденський лікар знайшов нову можливу причину. Проблема, на його думку, полягала в старій травмі ока, яку сам Бабкін підтвердив.

Помста Тіни Кароль, вагітність Меган Маркл і лікування Сергія Бабкіна: топ гучних новин тижняСергій Бабкін поділився хорошими новинами (фото: instagram.com/babkin_official)

Раніше ми писали, що Оксана Марченко розповіла про горе в сім'ї.

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