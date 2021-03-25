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Діти

Такі милі! Alyosha зачарувала мережу фото з прогулянки з дітьми

Автор: Lite

Українська співачка Alyosha - щаслива мама трьох дітей. Зірка досить рідко ділиться в мережі кадрами з дітьми, а обличчя наймолодшої, дочки Марії, досі не показує. Однак на нових фото можна побачити всіх трьох малюків, до радості шанувальників.

Милими знімками з прогулянки з малечею по парку артистка поділилася Instagram.

Alyosha зробила селфі, на якому зображена вона і два її сина, Роман і Марк. Всі вони тримаються за ручку коляски, в якій спить маленька Марічка, як малятко називають вдома. Дівчинці зараз 7 місяців.

На ще одному кадрі один із старших братів гордо позує з коляскою на доріжці парку. Все сімейство тепло одягнене, так як поки що весна не дуже тішить теплою погодою.

Alyosha показала прогулянку з трьома дітьми в парку (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Під вечір перемогло сонечко, тож маємо надію, що весна буде тепла. Адже ми так любимо прогулянки", - поділилася співачка.

Фолловери залишили зірковій мамі і її дітям багато теплих слів в коментарях.

  • Старший хлопчик - копія мами! Дуже на вас схожий
  • Які ві Топольки милі
  • Так хочеться вже тепла. ви такі гарні, здоров'я міцного вам та щастя
  • Мої ві солоденькі
  • Такі гарненькі
  • Яка гарна дуже-дуже мама , з чудесними дітками
  • Помічники!!!
  • Сонечка Вам побільше)))
  • Милі діти
  • Старший копія твоя
  • Сім'єю на вуличці! Що може бути краще

Раніше Alyosha вперше після пологів показала дочку, що підросла, і розповіла, що вона вже грає з братами.

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Новини України сынAlyosha
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