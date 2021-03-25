Такі милі! Alyosha зачарувала мережу фото з прогулянки з дітьми

Українська співачка Alyosha - щаслива мама трьох дітей. Зірка досить рідко ділиться в мережі кадрами з дітьми, а обличчя наймолодшої, дочки Марії, досі не показує. Однак на нових фото можна побачити всіх трьох малюків, до радості шанувальників.
Милими знімками з прогулянки з малечею по парку артистка поділилася Instagram.
Alyosha зробила селфі, на якому зображена вона і два її сина, Роман і Марк. Всі вони тримаються за ручку коляски, в якій спить маленька Марічка, як малятко називають вдома. Дівчинці зараз 7 місяців.
На ще одному кадрі один із старших братів гордо позує з коляскою на доріжці парку. Все сімейство тепло одягнене, так як поки що весна не дуже тішить теплою погодою.
Alyosha показала прогулянку з трьома дітьми в парку (фото: instagram.com/alyoshasinger)
"Під вечір перемогло сонечко, тож маємо надію, що весна буде тепла. Адже ми так любимо прогулянки", - поділилася співачка.
Фолловери залишили зірковій мамі і її дітям багато теплих слів в коментарях.
Раніше Alyosha вперше після пологів показала дочку, що підросла, і розповіла, що вона вже грає з братами.