Такі милі! Alyosha зачарувала мережу фото з прогулянки з дітьми

Alyosha зробила селфі, на якому зображена вона і два її сина, Роман і Марк. Всі вони тримаються за ручку коляски, в якій спить маленька Марічка, як малятко називають вдома. Дівчинці зараз 7 місяців.

На ще одному кадрі один із старших братів гордо позує з коляскою на доріжці парку. Все сімейство тепло одягнене, так як поки що весна не дуже тішить теплою погодою.

Alyosha показала прогулянку з трьома дітьми в парку (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Під вечір перемогло сонечко, тож маємо надію, що весна буде тепла. Адже ми так любимо прогулянки", - поділилася співачка.

Фолловери залишили зірковій мамі і її дітям багато теплих слів в коментарях.