UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Такие милые! Alyosha очаровала сеть фото с прогулки с детьми

Автор: Lite

Украинская певица Alyosha - счастливая мама троих детей. Звезда довольно редко делится в сети кадрами с детьми, а лицо самой младшей, дочери Марии, до сих пор не показывает. Однако на новых фото можно увидеть всех троих малышей, к радости поклонников.

Милыми снимками с прогулки с малышней по парку артистка поделилась в Instagram.

Alyosha сделала селфи, на котором запечатлена она и два ее сына, Роман и Марк. Все они держатся за ручку коляски, в которой спит маленькая Маричка, как малышку называют дома. Девочке сейчас 7 месяцев.

На еще одном кадре один из старших братьев гордо позирует с коляской на дорожке парка. Все семейство тепло одето, так как пока что весна не очень радует теплой погодой.

Alyosha показала прогулку с тремя детьми в парке (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Під вечір перемогло сонечко, тож маємо надію, що весна буде тепла. Адже ми так любимо прогулянки", - поделилась певица.

Фолловеры оставили звездной маме и ее детям много теплых слов в комментариях.

  • Старший хлопчик - копія мами! Дуже на вас схожий
  • Які ви Топольки милі
  • Так хочеться вже тепла. ви такі гарні, здоров'я міцного вам та щастя
  • Мої ви солоденькі
  • Такі гарненькі
  • Какая красивая очень-очень мама , с чудесными детками
  • Помічники!!!
  • Сонечка Вам побільше)))
  • Милые дети
  • Старший копiя твоя
  • Сім'єю на вуличці! Що може бути краще

Ранее Alyosha впервые после родов показала подросшую дочь и рассказала, что она уже играет с братьями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины сынAlyosha
Читайте также
Еще красивее стала: Василиса Фролова показала первую прогулку с новорожденным сыном
Alyosha впервые после родов показала подросшую дочь: уже играет с мальчиками
Прогноз погоды