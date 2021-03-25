Такие милые! Alyosha очаровала сеть фото с прогулки с детьми

Alyosha сделала селфи, на котором запечатлена она и два ее сына, Роман и Марк. Все они держатся за ручку коляски, в которой спит маленькая Маричка, как малышку называют дома. Девочке сейчас 7 месяцев.

На еще одном кадре один из старших братьев гордо позирует с коляской на дорожке парка. Все семейство тепло одето, так как пока что весна не очень радует теплой погодой.

Alyosha показала прогулку с тремя детьми в парке (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Під вечір перемогло сонечко, тож маємо надію, що весна буде тепла. Адже ми так любимо прогулянки", - поделилась певица.

Фолловеры оставили звездной маме и ее детям много теплых слов в комментариях.