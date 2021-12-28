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Такі милі: Микита Добринін показав підрослого сина на ніжному сімейному фото

Автор: Марина Настевич

Колишній герой шоу "Холостяк", телеведучий Микита Добринін зачарував мережу милим сімейним фото з дружиною Дашею Квітковою і маленьким сином Левом.

Зворушливим знімком шоумен поділився в Instagram.

На фото Квіткова в теплому білому платті сидить з ногами на дивані, тримаючи на руках 5-місячного синочка і ніжно посміхаючись йому.

Добринін же присів на спинку дивана і з любов'ю дивиться на свою сім'ю. На ведучому - джинси і бежевий светр.

"F for family", - коротко підписав кадр Микита.

Даша Квіткова і Микита Добринін показали 5-місячного сина Лева (фото: instagram.com/kvittkova)

Користувачі мережі залишили парі багато теплих слів в коментарях, відзначаючи, як вже підріс їх синок.

  • Солодкі такі
  • Ви прекрасна сім'я. З наступаючим Вас Новим роком. Нехай у вашій родині завжди буде гармонія, підтримка, море любові, ніжності, пристрасті
  • Такі хороші
  • На вас приємно дивитися ви, прекрасна пара
  • Супер, чудова і щаслива сім'я
  • Які ви гарні
  • Копія Даші
  • Які милі
  • Які прекрасні
  • Ооооо ... які ви великі вже
  • Які ж ви ніжні
  • Прекрасна мила сім'я

Раніше ми писали, що Добринін і Квіткова вирішили не припиняти подорожувати і вже злітали з маленьким сином в Париж.

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Микита ДобринінДаша Квиткова