Такі милі: Микита Добринін показав підрослого сина на ніжному сімейному фото

Колишній герой шоу "Холостяк", телеведучий Микита Добринін зачарував мережу милим сімейним фото з дружиною Дашею Квітковою і маленьким сином Левом.
Зворушливим знімком шоумен поділився в Instagram.
На фото Квіткова в теплому білому платті сидить з ногами на дивані, тримаючи на руках 5-місячного синочка і ніжно посміхаючись йому.
Добринін же присів на спинку дивана і з любов'ю дивиться на свою сім'ю. На ведучому - джинси і бежевий светр.
"F for family", - коротко підписав кадр Микита.
Даша Квіткова і Микита Добринін показали 5-місячного сина Лева (фото: instagram.com/kvittkova)
Користувачі мережі залишили парі багато теплих слів в коментарях, відзначаючи, як вже підріс їх синок.
Раніше ми писали, що Добринін і Квіткова вирішили не припиняти подорожувати і вже злітали з маленьким сином в Париж.