Такі милі: Микита Добринін показав підрослого сина на ніжному сімейному фото

На фото Квіткова в теплому білому платті сидить з ногами на дивані, тримаючи на руках 5-місячного синочка і ніжно посміхаючись йому.

Добринін же присів на спинку дивана і з любов'ю дивиться на свою сім'ю. На ведучому - джинси і бежевий светр.

"F for family", - коротко підписав кадр Микита.

Даша Квіткова і Микита Добринін показали 5-місячного сина Лева (фото: instagram.com/kvittkova)

Користувачі мережі залишили парі багато теплих слів в коментарях, відзначаючи, як вже підріс їх синок.