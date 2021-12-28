UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Такие милые: Никита Добрынин показал подросшего сына на нежном семейном фото

Автор: Марина Настевич

Бывший герой шоу "Холостяк", телеведущий Никита Добрынин очаровал сеть милым семейным фото с женой Дашей Квитковой и маленьким сыном Львом.

Трогательным снимком шоумен поделился в Instagram.

На фото Квиткова в теплом белом платье сидит с ногами на диване, держа на руках 5-месячного сыночка и нежно улыбаясь ему.

Добрынин же присел на спинку дивана и с любовью смотрит на свою семью. На ведущем - джинсы и бежевый свитер.

"F for family", - коротко подписал кадр Никита.

Даша Квиткова и Никита Добрынин показали 5-месячного сына Льва (фото: instagram.com/kvittkova)

Пользователи сети оставили паре много теплых слов в комментариях, отмечая, как уже подрос их сынок.

  • Солодкі такі
  • Вы прекрасная семья. С наступающим вас новым годом. Пусть в вашей семье всегда будет гармония, поддержка, море любви, нежности, страсти
  • Такие хорошие
  • На вас приятно смотреть вы, прекрасная пара
  • Супер, чудова і щаслива сім'я
  • Які ви гарні.
  • Копия Даши
  • Какие милые
  • Какие прекрасные
  • Ооооо…какие вы большие уже
  • Какие же вы нежные
  • Прекрасная милая семья

Ранее мы писали, что Добрынин и Квиткова решили не прекращать путешествовать и уже слетали с маленьким сыном в Париж.

Читайте LITE в Google News
Никита ДобрынинДаша Квиткова