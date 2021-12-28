Такие милые: Никита Добрынин показал подросшего сына на нежном семейном фото

На фото Квиткова в теплом белом платье сидит с ногами на диване, держа на руках 5-месячного сыночка и нежно улыбаясь ему.

Добрынин же присел на спинку дивана и с любовью смотрит на свою семью. На ведущем - джинсы и бежевый свитер.

"F for family", - коротко подписал кадр Никита.

Даша Квиткова и Никита Добрынин показали 5-месячного сына Льва (фото: instagram.com/kvittkova)

Пользователи сети оставили паре много теплых слов в комментариях, отмечая, как уже подрос их сынок.