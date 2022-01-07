Миру і кохання: Осадча, Білик, Джамала та інші зірки привітали українців з Різдвом

Телеведучий Юрій Горбунов виклав миле селфі з дружиною Катею Осадчою, яка позувала без макіяжу.

"З Різдвом Христовим!!! Миру всім, злагоди, любові і Божої благодаті!! Христос народився!!!" - написав він.

Українські зірки привітали шанувальників з Різдвом (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадча у свою чергу опублікувала яскраве святкове фото, на якому зображена на тлі ялинки в розкішній темно-червоній сукні-вишиванці.

"З Різдвом! Миру, домашнього затишку та злагоди, здоров'я і душевного спокою! Нехай в цей день найрідніші будуть поруч!" - побажала ведуча.

Українські зірки привітали шанувальників з Різдвом (фото: instagram.com/kosadcha)

Джамала поділилася сімейними фото з чоловіком і синочками біля ошатної ялинки.

"Вітаю всіх друзів, хто сьогодні святкує Різдво! Миру та порозуміння нам всім. Мені здається, змінюються часи, змінюються люди. Але почуття - вони ті самі! Любов та доброта були такими ж ще до народження всього. Люблю вас", - зазначила співачка.

Українські зірки привітали шанувальників з Різдвом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Улюбленець жінок Олег Винник побажав, щоб це світле свято наповнило життя теплом і радістю.

"З Різдвом Христовим! Нехай це світле свято наповнює життя теплом і радістю та зігріває любов'ю ваші серця", - написав артист.

Українські зірки привітали шанувальників з Різдвом (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Маша Єфросиніна зачарувала милими домашніми кадрами без макіяжу і похвалилася своєю кутею.

"З Різдвом, друзі! Всім смачної куті! І будьте, будь ласка, здорові!" - побажала ведуча.

Українські зірки привітали шанувальників з Різдвом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ірина Білик на Різдво зібрала компанію з декількох зірок - Олександра Пономарьова, Павла Зіброва, Асії Ахат. Виконавці побажали українцям Божого благословення, міцного здоров'я та миру.

Милий Настя Каменських і Потап під ялинкою побажали всім вірити в чудеса.

"З Різдвом Христовим. Подумки обіймаємо кожного з вас і бажаємо вам і вашим близьким багато тепла, щастя і любові. Будьте здорові. І завжди вірте в чудеса", - написала співачка.

Українські зірки привітали шанувальників з Різдвом (фото: instagram.com/kamenskux)