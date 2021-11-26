Мішина похвалилася спокусливими вигинами в прозорій сукні-сітці: "Еллерт кусає лікті"

Відома актриса і суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина заворожила відвертою і ефектною фотосесією, засвітивши свою розкішну фігуру.
Спокусливі кадри в пікантному вбранні зірка зробила на відпочинку на березі Перської затоки і виклала в Instagram.
32-річна Мішина проводить незабутню відпустку в п'ятизірковому готелі в Абу-Дабі, що в ОАЕ.
Артистка позує ввечері біля басейну. На Ксенії - прозора сукня-сітка українського бренду GASANOVA, під яку вона одягла чорну білизну. Вона розпустила своє розкішне волосся і зробила ніжний макіяж, а також відмовилася від взуття.
На деяких кадрах Мішина відображена спиною, демонструючи пружні сідниці і довгі ноги.
Ксенія Мішина звела з розуму чуттєвими кадрами в білизні і сукні-сітці (фото: instagram.com/misha.k.ua)
"Доброї ночі", - лаконічно підписала пікантні знімки актриса.
Користувачі мережі засипали Ксенію захопленими коментарями і не забули згадати її колишнього Олександра Еллерта, який втратив таку дівчину.
Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розкрила причину панічних атак і розповіла про переїзд до Києва.