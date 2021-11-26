Мишина похвасталась соблазнительными изгибами в прозрачном платье-сетке: "Эллерт кусает локти"

32-летняя Мишина проводит незабываемый отпуск в пятизвездочном отеле в Абу-Даби, что в ОАЭ.

Артистка позирует вечером возле бассейна. На Ксении - прозрачное платье-сетка украинского бренда GASANOVA, под которое она надела черное белье. Она распустила свои роскошные волосы и сделала нежный макияж, а также отказалась от обуви.

На некоторых кадрах Мишина запечатлена спиной, демонстрируя упругие ягодицы и длинные ноги.

Ксения Мишина свела с ума чувственными кадрами в белье и платье-сетке (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Доброй ночи", - лаконично подписала пикантные снимки актриса.

Пользователи сети засыпали Ксению восторженными комментариями и не забыли упомянуть ее бывшего Александра Эллерта, который потерял такую девушку.