UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мишина похвасталась соблазнительными изгибами в прозрачном платье-сетке: "Эллерт кусает локти"

Автор: Марина Настевич

Известная актриса и судья "Україна має талант" Ксения Мишина заворожила откровенной и эффектной фотосессией, засветив свою роскошную фигуру.

Соблазнительные кадры в пикантном наряде звезда сделала на отдыхе на берегу Персидского залива и выложила в Instagram.

32-летняя Мишина проводит незабываемый отпуск в пятизвездочном отеле в Абу-Даби, что в ОАЭ.

Артистка позирует вечером возле бассейна. На Ксении - прозрачное платье-сетка украинского бренда GASANOVA, под которое она надела черное белье. Она распустила свои роскошные волосы и сделала нежный макияж, а также отказалась от обуви.

На некоторых кадрах Мишина запечатлена спиной, демонстрируя упругие ягодицы и длинные ноги.

Ксения Мишина свела с ума чувственными кадрами в белье и платье-сетке (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Доброй ночи", - лаконично подписала пикантные снимки актриса.

Пользователи сети засыпали Ксению восторженными комментариями и не забыли упомянуть ее бывшего Александра Эллерта, который потерял такую девушку.

  • Вау, бомбезные фото!
  • Прекрасная!
  • Сильно красивая
  • Как его там Эллерт кусает локти где-то там. Ксюша шикарна
  • Обалденные фото!!!
  • Ну все, он уже и так кусает локти, харош
  • Огненный огонь
  • Шикарная
  • Обворожительная
  • Очень красивая девушка
  • Просто идеальная
  • Богиня
  • Классная фигура

Напомним, ранее Ксения Мишина раскрыла причину панических атак и рассказала о переезде в Киев.

Читайте LITE в Google News
Ксения Мишина