Багатодітна мама Приходько вперше показала обличчя третього малюка: неможливо тобою надихатися

Анастасія Приходько до останнього приховувала вагітність і народження третьої дитини . Хоч уважна громадськість і запідозрила, що співачка в цікавому положенні, вона ухильно відповідала на питання і намагалася обійти цю особисту тему. Але потім все розповіла як на духу і навіть поділилася своїми переживаннями та емоціями, які пережила під час третьої вагітності, а також новоу роль багатодітної мами.

І ось, після 5 місяців після появи на світ Луки, артистка зважилася показати обличчя хлопчика в Instagram .

На серії знімків в "каруселі", малюк лежить на грудях у зіркової мами. Цього разу Настя не стала приховувати обличчя Луки. На відео - розмовляє зі співачкою, чим викликає у неї посмішку розчулення на обличчі.

Милі кадри були приурочені до серйозної дати - 25 серпня Луці виповнилося 5 меяцев, до цього день народження малюка Анастасія приховувала.

"Це ж ціле життя! Наш Лука! Неможливо надивиться на тебе. Неможливо надихатися тобою і просто. Ось серце розривається, коли розумієш, що ти у нас є!" - написала співачка, звернувшись до маленького іменинника.

Шанувальники прийшли в захват від спостереження картини спілкування мами і синочка, вони залишили чимало теплих слів і побажань в коментарях.