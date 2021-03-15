Модні джинси і худі: 63-річна Шерон Стоун в молодіжному образі підкорила стрункою фігурою

Шерон Стоун, 10-го березня виповнилося 63 роки, довела, що вона як і раніше секс-символ .

Шерон Стоун одягла трендові джинси-оверсайз незвичайного крою з відкотами на штанинах, а також сіре худі з капюшоном. Доповнили лук черевики з коричневої шкіри на низькому ходу. Шерон стоїть на горі, роблячи фото неба, і виглядає зі спини дуже молодою і стрункою.

Шерон Стоун в модному вбранні (фото: instagram.com/sharonstone)

"Я хотіла б подякувати всім за те, що зробили мій день народження таким особливим", - написала зірка "Основного інстинкту". А у відповідь почула багато приємних слів любові і привітань. Багато хто відзначив, як стильно виглядають її штани, і запитали, де вона їх купила.