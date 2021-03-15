Модные джинсы и худи: 63-летняя Шэрон Стоун в молодежном наряде покорила стройной фигурой

Шэрон Стоун, которой 10-го марта исполнилось 63 года, доказала, что она по-прежнему секс-символ.
На фото, которое она запостила в своем блоге, Шэрон примерила молодежный образ и покорила своей стройной фигурой.
Шэрон Стоун надела трендовые джинсы-оверсайз необычного кроя с отворотами на штанинах, а также серое худи с капюшоном. Дополнили лук ботинки из коричневой кожи на низком ходу. Шэрон стоит на горе, делая фото неба, и выглядит со спины очень молодой и стройной.
"Я хотела бы поблагодарить всех за то, что сделали мой день рождения таким особенным", - написала звезда "Основного инстинкта". А в ответ услышала много приятных слов любви и поздравлений. Многие отметили, как стильно смотрятся ее брюки, и спросили, где она их купила.
Напомним, Шэрон в последнее время часто постит свои фото, на которых радует цветущим внешним видом. Одно из них получилось максимально соблазнительным.