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Модные джинсы и худи: 63-летняя Шэрон Стоун в молодежном наряде покорила стройной фигурой

Автор: Lite

Шэрон Стоун, которой 10-го марта исполнилось 63 года, доказала, что она по-прежнему секс-символ.

На фото, которое она запостила в своем блоге, Шэрон примерила молодежный образ и покорила своей стройной фигурой.

Шэрон Стоун надела трендовые джинсы-оверсайз необычного кроя с отворотами на штанинах, а также серое худи с капюшоном. Дополнили лук ботинки из коричневой кожи на низком ходу. Шэрон стоит на горе, делая фото неба, и выглядит со спины очень молодой и стройной.

Шэрон Стоун в модном наряде (фото: instagram.com/sharonstone)

"Я хотела бы поблагодарить всех за то, что сделали мой день рождения таким особенным", - написала звезда "Основного инстинкта". А в ответ услышала много приятных слов любви и поздравлений. Многие отметили, как стильно смотрятся ее брюки, и спросили, где она их купила.

Напомним, Шэрон в последнее время часто постит свои фото, на которых радует цветущим внешним видом. Одно из них получилось максимально соблазнительным.

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Новости Украины актрисаШэрон Стоун
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