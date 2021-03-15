Модные джинсы и худи: 63-летняя Шэрон Стоун в молодежном наряде покорила стройной фигурой

На фото , которое она запостила в своем блоге, Шэрон примерила молодежный образ и покорила своей стройной фигурой.

Шэрон Стоун надела трендовые джинсы-оверсайз необычного кроя с отворотами на штанинах, а также серое худи с капюшоном. Дополнили лук ботинки из коричневой кожи на низком ходу. Шэрон стоит на горе, делая фото неба, и выглядит со спины очень молодой и стройной.

Шэрон Стоун в модном наряде (фото: instagram.com/sharonstone)

"Я хотела бы поблагодарить всех за то, что сделали мой день рождения таким особенным", - написала звезда "Основного инстинкта". А в ответ услышала много приятных слов любви и поздравлений. Многие отметили, как стильно смотрятся ее брюки, и спросили, где она их купила.