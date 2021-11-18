"Моє щастя": Тіна Кароль привітала сина з 13-річчям і показала дорослого іменинника

Відзначимо, що Кароль полетіла в Лондон відразу з Грузії, де перебувала з промо-туром альбому "Подвійний рай", щоб побачити Веню.

На фотографії артистка позує разом з дорослим сином, який вже вище своєї знаменитої мами. На футболці Тіни написано My Boss Ven ("Мій бос Веня"). Як відомо, в Британії Веніаміна називають Вен. Хлопець зображений у шкільній формі.

"Я вся для тебе. З днем народження, моє щастя", - написала поп-діва.

Тіна Кароль показала зовсім дорослого сина Веніаміна в день його 13-річчя (фото: instagram.com/tina_karol)

Відзначимо, що син Кароль живе і вчиться в Лондоні з 7 років. При цьому він проживає в українській родині. Веніамін захоплюється грою на фортепіано і барабанах, а також займається фехтуванням і регбі.

Фото зіркової мами з сином було опубліковано на фан-сторінці Кароль і шанувальники співачки тут же приєдналися до привітань.