"Моє серце растяло!": Дженніфер Лопес розповіла про особливий подарунок від Бена Аффлека на 14 лютого

"Перегляд цього кліпу змусив мене задуматися про подорож справжнього кохання, його несподівані повороти, і про те, що коли це кохання, то це дійсно може тривати вічно. Це розтопило моє серце. Це відео дуже особливе і особисте, тому я поділилася ним тільки з найвідданішими фанатами та близьким колом", – розповіла співачка.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

До слова, також Дженніфер поділилася планами на романтичне свято. Вона відвідала шоу Live with Kelly and Ryan і розповіла, що День Святого Валентина вони проведуть удвох: "Я думаю, ми підемо на Super Bowl. Тільки удвох. Також у нас є ще деякі плани, але я не збираюся ділитися цим прямо зараз в прямому ефірі".