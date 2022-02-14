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"Моє серце растяло!": Дженніфер Лопес розповіла про особливий подарунок від Бена Аффлека на 14 лютого

Автор: Ольга Турчанікова

Поки закохані по всьому світу тільки готували сюрпризи свої половинкам, Дженніфер Лопес вже насолоджувалася подарунком на 14 лютого. Бен Аффлек зробив його заздалегідь, і співачка не змогла мовчати – таким зворушливим був презент.

Аффлек самостійно змонтував музичний ролик на пісню Лопес On My Way. 4-хвилинне відео складалося з різних фотографій Бена і Дженіфер з початку 2000-х.

"Перегляд цього кліпу змусив мене задуматися про подорож справжнього кохання, його несподівані повороти, і про те, що коли це кохання, то це дійсно може тривати вічно. Це розтопило моє серце. Це відео дуже особливе і особисте, тому я поділилася ним тільки з найвідданішими фанатами та близьким колом", – розповіла співачка.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

До слова, також Дженніфер поділилася планами на романтичне свято. Вона відвідала шоу Live with Kelly and Ryan і розповіла, що День Святого Валентина вони проведуть удвох: "Я думаю, ми підемо на Super Bowl. Тільки удвох. Також у нас є ще деякі плани, але я не збираюся ділитися цим прямо зараз в прямому ефірі".

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