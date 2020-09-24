Могилевська, Кухар, Фреймут та інші зірки на презентації загадкового шоу "Маскарад" (фото)

Напередодні прем'єри самого загадкового шоу цієї осені «Маскарад», яку глядачі телеканалу «1+1» побачать вже у цю суботу, 26 вересня, о 20:20, відбулась яскрава презентація проекту. Вечірка пройшла у затишному внутрішньому дворі арт-галереї в центрі Києва.

Біля неонової фотозони і червоної доріжки гостей вечора, деякі з яких були одягнені в маскарадні костюми, зустрічали герої шоу «Маскарад»: зухвала і модна The Бабка, стильний Баран-репер в блискучому вбранні, а також таємничий Кінь в пальто.

Святкову презентацію відвідали учасники зіркових команд шоу «Маскарад» Наталя Могилевська, Влад Яма та Юрій Ткач, яскраву конкуренцію яких глядачі побачать вже у цю суботу.

Серед гостей вечора були суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар в розкішній маскарадної масці, учасники танцювального шоу Alyona Alyona, Слава Камінська, Сергій Мельник, Юлія Саніна, Санта Дімопулос, Сергій Танчинец, Ольга Фреймут, а також актриси культового серіалу «Школа» Марія Кондратенко та Ірина Кудашова.

Всі гості першими змогли побачити фрагменти першого епізоду, серед яких виступи фантастичної Дракоші, зухвалою The Бабки і незабутній «ліпсинг-баттл» зоряних капітанів команд ПТП на MONATIK. Гості познайомилися і з іншими персонажами проекту, серед яких фантастична рожева Дракоша, Лицар, крізь броню якого проросли квіти, і інші герої.

Ведучий «Одруження наосліп» Даніель Салем не міг стримати емоцій від перегляду: «Це щось неймовірне. Ефект відео 360 повністю занурив мене в атмосферу шоу, я навіть забув, що перебуваю в залі, здавалося я там, біля сцени. А фантастичні герої - це справжній витвір мистецтва. У мене вже є деякі припущення, хто з зірок ховається під образами Бабки і Дракоші, але дочекаюся прем'єри і перевірю свої здогади».

А реп-виконавиця Alyona Alyona зізналася, що була у захваті від Барана: «Я в захваті від шоу, тому що нарешті серед усіх представників музичних жанрів був Баранчик, який читав реп. Це дуже великий знак того, що реп-музика в Україні набирає стрімких обертів. Мені сподобалося, що він був дуже стильно одягнений і, мені цікаво дізнатися, хто ж був під чином Баранчика».

Керівник напрямку Big Entertainment Show Володимир Завадюк заінтригував присутніх: «Шоу «Маскарад» - це саме яскраве і секретне шоу в Україні. Глядачів чекає епохальне протистоянні двох команд шоу-бізнесу. Дуже цікаво буде спостерігати за командами ПТП і MONATIK, адже вони зроблять все, щоб розсекретити зірок, які ховаються під маскарадними костюмами. А під образами, які є відображенням альтер-его свого власника, ховаються яскраві особистості цієї країни. Ви будете здивовані».

Зірки на презентації нового шоу "Маскарад" (прес-служба каналу 1+1)

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