Могилевская, Кухар, Фреймут и другие звезды на презентации загадочного шоу "Маскарад" (фото)

Накануне премьеры самого загадочного шоу этой осени «Маскарад», которую зрители телеканала «1+1» увидят уже в эту субботу, 26 сентября, в 20:20, состоялась яркая презентация проекта. Вечеринка прошла в уютном внутреннем дворе арт-галереи в центре Киева.

Возле неоновой фотозоны и красной дорожки гостей вечера, некоторые из которых были одеты в маскарадные костюмы, встречали герои шоу «Маскарад»: дерзкая и модная The Стрекоза, стильный Баран-рэпер в блестящем наряде, а также таинственный Конь в пальто.

Праздничную презентацию посетили участники звездных команд шоу «Маскарад» Наталья Могилевская, Влад Яма и Юрий Ткач, яркую конкуренцию которых зрители увидят уже в эту субботу.

Среди гостей вечера были судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар в роскошной маскарадной маске, участники танцевального шоу Alyona Alyona, Слава Каминская, Сергей Мельник, Юлия Санина, Санта Димопулос, Сергей Танчинец, Ольга Фреймут, а также актрисы культового сериала «Школа» Мария Кондратенко и Ирина Кудашова.

Все гости первыми смогли увидеть фрагменты первого эпизода, среди которых выступления фантастической Дракоши, дерзкой The Стрекозы и незабываемый «липсинг-баттл» капитанов звездных команд ПТП на MONATIK. Гости познакомились и с другими персонажами проекта, среди которых фантастическая розовая Дракоша, Рыцарь, сквозь доспехи которого проросли цветы, и другие герои.

Ведущий «Одруження наосліп» Даниэль Салем не мог сдержать эмоций от просмотра: «Это что-то невероятное. Эффект видео 360 полностью погрузил меня в атмосферу шоу, я даже забыл, что нахожусь в зале, казалось я там, у сцены. А фантастические герои - это настоящее произведение искусства. У меня уже есть некоторые предположения, кто из звезд скрывается под образами Стрекозы и Дракоши, но дождусь премьеры и проверю свои догадки».

А рэп-исполнительница Alyona Alyona призналась, что была в восторге от Барана: «Я в восторге от шоу, потому что наконец среди всех представителей музыкальных жанров был Барашек, который читал рэп. Это очень большой знак того, что рэп-музыка в Украине набирает крутых оборотов. Мне понравилось, что он был очень стильно одет и, мне интересно узнать, кто же был под образом Барашка».

Руководитель направления Big Entertainment Show Владимир Завадюк заинтриговал присутствующих: «Шоу «Маскарад» - это самое яркое и секретное шоу в Украине. Зрителей ждет эпохальное противостоянии двух команд шоу-бизнеса. Очень интересно будет наблюдать за командами ПТП и MONATIK, ведь они сделают все, чтобы рассекретить звезд, которые скрываются под маскарадными костюмами. А под образами, которые являются отражением альтер-эго своего владельца, скрываются яркие личности этой страны. Вы будете удивлены».

Звезды на презентации нового шоу "Маскарад" (пресс-служба канала 1+1)

Ранее Наталья Могилевская прокомментировала роман с миллионером и заговорила об изменах.

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