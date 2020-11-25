Могилевська розповіла про зміни в житті: ніколи так не насолоджувалася (відео)

Наталя Могилевська відверто розповіла про популярність і про те, що насправді популярність не зробила її щасливою. Щобільше, коли почався карантин, артистка нарешті змогла почати насолоджуватися життям. Про це співачка розповіла в інтерв'ю програмі "Життя великих людей".

Співачка розповіла, що карантин мав для неї й негативні наслідки. Багато планів, пов'язаних з роботою і кар'єрою, зруйнувалися.

"Карантин, він змусив нас зупинитися, той етап, який нам здавався: споживчий бум, який був настільки цінний і важливий, багато цілей і бажань, вони стали другорядними, порожніми та луснули як мильна бульбашка. Відбулася переоцінка цінностей", - говорить Наталія.

Весна 2020 року стала першою весною, якою Наталя Могилевська змогла повноцінно насолодитися. Артистка згадує, що навіть і не знала про красу природи, яка її оточувала довгі роки.

"Я насолодилася вперше в житті кожним листочком, я не знала, що у мене біля будинку росте два куща приголомшливого білого бузку, тому що я не гуляю з собакою, у мене не було так багато часу. Я не знала дуже багатьох речей про себе, що от, там мені це подобається, а це ні. Я стала м'якше, я стала уважніше до інших людей", - зазначає артистка.

Торкнувшись питання щастя, артистка розповіла, що з моменту настання популярності та до відходу зі сцени вона не почувалася щасливою, а останні 1-1,5 роки відчувала тільки агресію і просто терпіла, очікуючи, коли це закінчиться.

"Я взагалі перестала бути щасливою, коли стала популярною. Мені дуже подобається мій стан останніх кількох років, коли я повернулася в стан дитинства, в стан прощення і поняття і до себе, і до інших людей, тому що стан щастя, він не залежить ні від грошей, ні від людей, ні від подій у твоєму житті, ні від чого взагалі. Воно – всередині", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, Влад Яма нещодавно розповів про свої почуття до Наталі Могилевської під час їх участі у "Танцях з зірками".

Також ми писали, що Могилевська розсекретила, з ким провела відпустку.