Могилевская рассказала о переменах в жизни: никогда так не наслаждалась (видео)

Наталья Могилевская разоткровенничалась о популярности и о том, что на самом деле популярность не сделала ее счастливой. Более того, когда начался карантин, артистка наконец-то смогла начать наслаждаться жизнью. Об этом певица рассказала в интервью программе "Життя великих людей".

Певица рассказала, что карантин имел для нее и негативные последствия. Многие планы, связанные с работой и карьерой, разрушились.

"Карантин, он заставил нас остановиться, тот этап, который нам казался: потребительский бум, который был так ценен и так важен, многие цели и желания, они стали второстепенными, пустыми и лопнули как мыльный пузырь. Произошла переоценка ценностей", - говорит Наталья.

Весна 2020 года стала первой весной, которой Наталья Могилевская смогла полноценно насладиться. Артистка вспоминает, что даже и не знала о красоте природы, которая ее окружала долгие годы.

"Я насладилась впервые в жизни каждым листочком, я не знала, что у меня возле дома растет два куста потрясающей белой сирени, потому что я не гуляю с собакой, у меня не было так много времени. Я не знала очень многих вещей о самой себе, что вот, там мне это нравится, а это нет. Я стала мягче, я стала внимательнее к другим людям", - отмечает артистка.

Затронув вопрос счастья, артистка рассказала, что с момента наступления популярности и до ухода со сцены она себя не чувствовала счастливой, а последние 1-1,5 года испытывала только агрессию и просто терпела, ожидая, когда это закончится.

"Я вообще перестала быть счастливой, когда стала популярной. Мне очень нравится мое состояние последних нескольких лет, когда я вернулась в состояние детства, в состояние прощения и понятия и к себе, и к другим людям, потому что состояние счастья, оно не зависит ни от денег, ни от людей, ни от событий в твоей жизни, ни от чего вообще. Оно – внутри", - подытожила артистка.

Напомним, Влад Яма недавно рассказал о своих чувствах к Наталье Могилевской во время их участия в "Танцах со звездами".

Также мы писали, что Могилевская рассекретила, с кем провела отпуск.