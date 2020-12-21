Не могла встати з ліжка: Мішель Андраде отримала серйозну травму

Мішель Андраде отримала серйозну травму шиї, через яку їй довелося скасувати важливий концерт. За словами відомої співачки, їй дуже прикро за те, що через цю травму вона скасувала виступ, до якого готувалися з командою режисерів і танцюристів.

Мова йде про постановку на її новий трек Mirror. Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Я їм так горіла і мені було дуже прикро усвідомити, що станцювати його не вийде", - написала Мішель.

Вона також порадила перед кожною репетицією або тренуванням розминати своє тіло, і поставитися до цього серйозно.

"Я пошкодила собі шию, до такої міри, що самостійно не могла вставати з ліжка і рухати голову в будь-яку сторону", - зазначила артистка.

Мішель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

Нагадаємо, Влад Яма отримав травму під час виступу з Юлією Саніною і Дмитром Жуком на проєкті "Танці з зірками". У номері була складна підтримка, і під час її виконання Яма пошкодив руку.

Після виступу його терміново відвезли в лікарню, зробили рентген. Перелому не було, але рука довго не проходила, тому довелося робити ще МРТ. Після цього Владу зробили операцію на руці.

Раніше переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос розповіла про виснажливі тренування під час підготовки номерів. Одного разу вона навіть втратила свідомості, після чого її помістили під крапельницю.