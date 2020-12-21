Не могла встать с кровати: Мишель Андраде получила серьезную травму

Мишель Андраде получила серьезную травму шеи, из-за которой ей пришлось отменить важный концерт. По словам известной певицы, ей очень обидно за то, что из-за этой травмы она отменила выступление, к которому готовились с командой̆ режиссеров и танцоров.

Речь идет о постановке на ее новый̆ трек Mirror. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

"Я им так горела и мне было безумно обидно осознать, что станцевать его не получится", - написала Мишель.

Она также посоветовала перед каждой репетицией или тренировкой разминать свое тело, и отнестись к этому серьезно.

"Я повредила себе шею, до такой̆ степени, что самостоятельно не могла вставать с кровати и двигать голову в любую сторону", - отметила артистка.

Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

Напомним, Влад Яма получил травму во время выступления с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком на проекте "Танцы со звездами". В номере была сложная поддержка, и во время ее выполнения Яма повредил руку.

После выступления его срочно отвезли в больницу и сделали рентген. Перелома не было, но рука долго не проходила, поэтому пришлось делать еще МРТ. После этого Владу сделали операцию на руке.

Ранее победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос рассказала об изнурительных тренировках во время подготовки номеров. Однажды она даже потеряла сознания, после чего ее поместили под капельницу.