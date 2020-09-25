Не можу дочекатися: Могилевська заінтригувала чорно-білою романтикою з міллонером і підняла важливу тему

Наталя Могилевська все частіше стала виходити в світ у компанії українського мільйонера Олега Рижова. Співачка і запевняє, що вони всього лише друзі. Крім того, їх пов'язують ділові стосунки, адже нещодавно вона стала автором циклу статей для журналу l'officiel HOMME, колумністом якого є бізнесмен. Втім, шанувальники співачки вважають, що Наталя й Олег чудово виглядають разом і вже активно обговорюють новий "роман".

Так, масла у вогонь підлили свіжі фото пари. На чорно-білих знімках Наталя й Олег позують в сутінках біля авто. Бізнесмен галантно подав руку співачці, коли та виходила з машини. Наталія супроводила фото текстом з міркуваннями про те, наскільки важливі знаки уваги та норми етикету в повсякденному спілкуванні чоловіків і жінок.

"Як ви думаєте, чи повинен чоловік подавати жінці руку, коли вона виходить з автомобіля? Я взагалі не можу дочекатися. Завжди вилітаю перша і всі мої друзі-чоловіки за звичкою, коли ми під'їжджаємо, кажуть: "Наташа сиди, спочатку я подам тобі руку". Тому що я завжди лечу вперед, такий вже у мене характер - стрімкий. Ці норми пропустити жінку вперед, подати руку, дарувати квіти, одягати піджак, коли холодно, брати на руки, щоб перенести через калюжу....Вам не здається, вони застарілими чи в цьому є красива форма залицяння?" - поцікавилася співачка.

Наталя Могилевська стала часто виходити в світ з Олегом Рижовим (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники почали ділитися своєю думкою, а попутно залишати копліменти для зірки.

Супер пара

Яка ж ви гарна! Не налюбуюсь! Звичайно, такій дівчині чоловік повинен подавати руку і вести себе як джентльмен. Безперечно

Щаслива

Які ви красиві

Фотографії просто чарівні! Ви прекрасні!

Гарно виглядаєте

Ви шикарна

Наташа, ви чудово виглядаєте

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська справила фурор фото в сукні з пікантним вирізом і засвітила стрункі ніжки.