Не могу дождаться: Могилевская заинтриговала черно-белой романтикой с миллонером и подняла важную тему

Наталья Могилевская все чаще стала выходить в свет в компании украинского миллионера Олега Рыжова. Певица и уверяет, что они всего лишь друзья. Кроме того, их связывают деловые отношения, ведь недавно она стала автором цикла статей для журнала L’Officiel HOMME, колумнистом которого является бизнесмен. Впрочем, поклонники певицы считают, что Наталья и Олег прекрасно смотрятся вместе и уже активно обсуждают ее новый "роман".

Так, масла в огонь подлили свежие фото пары. На черно-белых снимках Наталья и Олег позируют в сумерках возле авто. Бизнесмен галантно подал руку певице, когда та выходила из машины. Наталья сопроводила фото текстом с рассуждениями о том, насколько важны знаки внимания и нормы этикета в повседневном общении мужчин и женщин.

"Как вы думаете, должен ли мужчина подавать женщине руку когда она выходит из автомобиля? Я вообще не могу дождаться. Всегда вылетаю первая и все мои друзья-мужчины по привычке, когда мы подъезжаем, говорят: "Наташа сиди, сначала я подам тебе руку". Потому что я всегда лечу вперед, такой уж у меня характер - стремительный. Эти нормы пропустить женщину вперед, подать руку, дарить цветы, надевать пиджак, когда холодно, брать на руки, чтобы перенести через лужу....Вам не кажется, они устаревшими или в этом есть красивая форма ухаживания?" - поинтересовалась певица.

Наталья Могилевская стала часто выходить в свет с Олегом Рыжовым (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники начали делиться своим мнением, а попутно оставлять комплименты для заметно похорошевшей звезды.

Супер пара

Какая же вы красивая! Не налюбуюсь! Конечно, такой девушке мужчина должен подавать руку и вести себя как джентльмен. Бесспорно

Счастливая

Какие вы красивые

Фотографии просто волшебные! Вы прекрасны!

Гарно виглядаєте

Вы шикарная

Наташа, вы прекрасно выглядите

Напомним, что ранее Наталья Могилевская произвела фурор фото в платье с пикантным вырезом и засветила стройные ножки.