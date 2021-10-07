Не можу сказати, що ми гармонійна пара: актор Андрій Федінчик чесно розповів про стосунки з дружиною

Український актор Андрій Федінчик чесно розповів про свою сім'ю з Наталією Денисенко. За словами актора, назвати їх з дружиною гармонійною парою не можна.
Про це актор зізнався за кулісами шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.
Наталія Денисенко та Андрій Федінчик познайомилися на знімальному майданчику. За сюжетом, вони грали закоханих, і в житті між ними теж спалахнула іскра. Зараз пара виховує чотирирічного сина і майже скрізь намагається з'являтися разом.
За лаштунками Андрій розповів, які у них насправді стосунки з актрисою.
- Не можу сказати, що ми гармонійна пара. Обидва дуже вибухові, сваримося голосно, - розповідає Андрій. - Але головне у відносинах - вміння йти на поступки, домовлятися, чути один одного.
Також пара не забуває працювати над відносинами.
- Коли з'являються діти, батьки багато уваги приділяють їм, забуваючи про стосунки. Ми з Наталкою в цьому плані інші, - зізнається актор. - Можемо залишити сина на бабусю і удвох полетіти на море, щоб просто побути разом. Живемо як чоловік і дружина, а не як тато і мама. Навіть фоловери пишуть: "Ну як так можна - залишити дитину?". Можна і потрібно! Тому що він виросте і поїде, а ви залишитеся удвох.
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