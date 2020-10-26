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Молода дружина Павлика оголилася на камеру і захопила мережу

Новость на русском → Понеділок 26 жовтня 2020 21:02
Молода дружина Павлика оголилася на камеру і захопила мережу Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Роман Мирончук

Дружина Віктора Павліка порадувала шанувальників пікантним фото

Катерина Репяхова поділилася зі своїми фоловерами відвертим фото, на якому вона позувала топлес. На 26-річній дружині Віктора Павліка була надіта тільки одна спідниця. Правда оголені груди вона прикрила руками.

В руці Катерина тримає квітку, що додало чуттєвості фотографії, яку вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Молода дружина Павлика оголилася на камеру і захопила мережу

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Зараз я почуваюся такою ж безпорадною, як на цій фотографії. Просто хочеться, щоб у всіх все було добре. До речі, які у вас бажання і мрії? У мене бажання одне: поїхати на гастролі на довго", - написала дружина Павлика.

Користувачі мережі відреагували на фото позитивно, і зазначили, що дівчина виглядає дуже жіночно і сексуально.

  • Яке ніжне фото;
  • Красуня;
  • Катя, ти на фото не безпорадна. Ти красива!
  • Ви дуже гарна, розумна і сильна дівчина! Удачі вам, Катя! Все у вас буде добре!
  • Така ніжна.

Нагадаємо, Катерина Репяхова розкрила деталі початку роману з Віктором Павліком. Дівчина зізналася, що у них бували сильні сварки, після яких пара навіть розходилася.

Раніше ми писали про те, що Репяхова зробила потужну заяву про свою зовнішність і секрет привабливості. Вона також розповіла про корисні поради від своєї мами, і показала ніжне портретне фото з весільної фотосесії.

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